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Новорічний салат "Тигреня" – як приготувати та красиво оформити

Ірина Маслова
30 листопада, 14:21
Готується із запеченого курячого філе, маринованих огірків та сиру. Для декору потрібна варена морква, ковбаса, оливки. Інгредієнти для салату можна замінити своїми улюбленими

Салати на Новий рік-2022 можуть бути абсолютно різними. Безумовно, це "Олів'є" або оселедець під шубою, також корисні та легкі салати без майонезу.

Але головний салат новорічного столу має бути у вигляді мордочки тигра. У рецепті iamcookru є запечена курка, твердий сир, мариновані огірки та яйця.

Салат "Тигреня" на Новий рік-2022 / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Але це умовно. За наявності перевіреного та улюбленого набору інгредієнтів можна брати за основу його.

Щоб усе вийшло ідеально, потрібен трафарет мордочки тигра, його легко знайти в інтернеті.

Досвідчені господині радять покласти трафарет на тарілку, в якій подаватиметься салат, намалювати його контури майонезом або сметаною.

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Потім трафарет забирається і викладаються подрібнені інгредієнти салату.

Салат "Тигреня" на Новий рік

Інгредієнти:

  • Картопля – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Курка запечена – 100 г
  • Огірки мариновані – 2 шт.
  • Цибуля червона – половина
  • Яйця – 2 шт.
  • Сир твердий – 30 г
  • Майонез – за смаком

Для оформлення:

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  • Маслини – 8-10 шт.
  • Варена ковбаса

Як приготувати:

  1. Відварити до готовності моркву, картоплю, курку та яйця. Овочі варити у мундирі.
  2. Перший шар салату – терта картопля. Викласти її на тарілку у формі голови тигра. Посолити на смак і змастити майонезом.
  3. Другий шар – нарізана куряча грудка, змащена майонезом. Третій – нарізані огірки.
  4. Четвертий шар – подрібнена цибуля, змащена майонезом. П'ятий – суміш тертих жовтків з тертим сиром.
  5. Шостий шар – покласти терту моркву з усіх боків салату.
  6. Зробити мордочку тигреня з нарізаних маслин та тертого білка. Язик – шматочок ковбаси. Вуса – із сиру-косичка.