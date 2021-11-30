Новорічний салат "Тигреня" – як приготувати та красиво оформити

Салати на Новий рік-2022 можуть бути абсолютно різними. Безумовно, це "Олів'є" або оселедець під шубою, також корисні та легкі салати без майонезу.

Але головний салат новорічного столу має бути у вигляді мордочки тигра. У рецепті iamcookru є запечена курка, твердий сир, мариновані огірки та яйця.

Салат "Тигреня" на Новий рік-2022 / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Але це умовно. За наявності перевіреного та улюбленого набору інгредієнтів можна брати за основу його.

Щоб усе вийшло ідеально, потрібен трафарет мордочки тигра, його легко знайти в інтернеті.

Досвідчені господині радять покласти трафарет на тарілку, в якій подаватиметься салат, намалювати його контури майонезом або сметаною.

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Потім трафарет забирається і викладаються подрібнені інгредієнти салату.

Салат "Тигреня" на Новий рік

Інгредієнти:

Картопля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Курка запечена – 100 г

Огірки мариновані – 2 шт.

Цибуля червона – половина

Яйця – 2 шт.

Сир твердий – 30 г

Майонез – за смаком

Для оформлення:

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Маслини – 8-10 шт.

Варена ковбаса

Як приготувати: