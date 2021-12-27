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Новогодний торт за 25 минут – без духовки, сгущенки и муки

Ирина Маслова
27 декабря, 10:13
Для его основы нужно песочное печенье, арахис и масло. Для крема – сливочный сыр, сливки и банан. Украшается торт шоколадной глазурью

Любой праздничный стол не считается завершенным, если на нем не будет десерта. Тем более когда речь идет о новогодних сладостях.

Каждый выбирает их под себя. Кто-то любит что-то необычное, а для кого-то важно, когда вкусно, но просто.

Новогодний торт с бананом и шоколадом / Фото: Здорово и быстро

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Этот торт можно приготовить за 25 минут максимум и потом подержать его несколько часов в холодильнике.

У десерта от канала Здорово и быстродве шоколадные прослойки внутри. Если не хочется, чтобы было слишком сладко, шоколадом можно украсить только верх торта.

Новогодний торт с бананом и шоколадом

Ингредиенты:

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  • 200 г шоколадного печенья;
  • по 100 г арахиса, сливочного масла;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 1 банан;
  • 150 г шоколада;
  • 300 г сливочного сыра;
  • 100 г сахарной пудры;
  • 300 мл сливок 33%;
  • белый шоколад для украшения.

Как приготовить:

  1. Арахис на сухой сковороде вместе с щепоткой соли слегка обжарить. Измельчить в блендере. Печенье измельчить в крошку, соединить с орехами.
  2. Сливочное масло растопить и соединить с печеньем, перемешать. Утрамбовать слой из печенья по дну и бортам в застеленной пергаментом форме для выпечки.
  3. С помощью миксера в сливки (200 мл) комнатной температуры ввести сахарную пудру, тщательно взбить. Взбить миксером сливочный сыр и соединить со сливками. Банан очистить и нарезать кольцами.
  4. Часть крема выложить на основу, затем выложить слой из бананов. Сверху – снова крем.
  5. Темный шоколад соединить с 100 мл сливок и растопить на водяной бане. Распределить ложкой по крему. Украсить тертым белым шоколадом.
  6. Убрать в холодильник на несколько часов.