Новогодний торт за 25 минут – без духовки, сгущенки и муки

Любой праздничный стол не считается завершенным, если на нем не будет десерта. Тем более когда речь идет о новогодних сладостях.

Каждый выбирает их под себя. Кто-то любит что-то необычное, а для кого-то важно, когда вкусно, но просто.

Новогодний торт с бананом и шоколадом / Фото: Здорово и быстро

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Этот торт можно приготовить за 25 минут максимум и потом подержать его несколько часов в холодильнике.

У десерта от канала Здорово и быстродве шоколадные прослойки внутри. Если не хочется, чтобы было слишком сладко, шоколадом можно украсить только верх торта.

Новогодний торт с бананом и шоколадом

Ингредиенты:

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200 г шоколадного печенья;

по 100 г арахиса, сливочного масла;

щепотка соли.

Для начинки:

1 банан;

150 г шоколада;

300 г сливочного сыра;

100 г сахарной пудры;

300 мл сливок 33%;

белый шоколад для украшения.

Как приготовить: