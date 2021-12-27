Новогодний торт за 25 минут – без духовки, сгущенки и муки

Любой праздничный стол не считается завершенным, если на нем не будет десерта. Тем более когда речь идет о новогодних сладостях.
Каждый выбирает их под себя. Кто-то любит что-то необычное, а для кого-то важно, когда вкусно, но просто.
Новогодний торт с бананом и шоколадом / Фото: Здорово и быстро
Этот торт можно приготовить за 25 минут максимум и потом подержать его несколько часов в холодильнике.
У десерта от канала Здорово и быстродве шоколадные прослойки внутри. Если не хочется, чтобы было слишком сладко, шоколадом можно украсить только верх торта.
Новогодний торт с бананом и шоколадом
Ингредиенты:
- 200 г шоколадного печенья;
- по 100 г арахиса, сливочного масла;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 1 банан;
- 150 г шоколада;
- 300 г сливочного сыра;
- 100 г сахарной пудры;
- 300 мл сливок 33%;
- белый шоколад для украшения.
Как приготовить:
- Арахис на сухой сковороде вместе с щепоткой соли слегка обжарить. Измельчить в блендере. Печенье измельчить в крошку, соединить с орехами.
- Сливочное масло растопить и соединить с печеньем, перемешать. Утрамбовать слой из печенья по дну и бортам в застеленной пергаментом форме для выпечки.
- С помощью миксера в сливки (200 мл) комнатной температуры ввести сахарную пудру, тщательно взбить. Взбить миксером сливочный сыр и соединить со сливками. Банан очистить и нарезать кольцами.
- Часть крема выложить на основу, затем выложить слой из бананов. Сверху – снова крем.
- Темный шоколад соединить с 100 мл сливок и растопить на водяной бане. Распределить ложкой по крему. Украсить тертым белым шоколадом.
- Убрать в холодильник на несколько часов.