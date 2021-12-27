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Новорічний торт за 25 хвилин – без духовки, згущеного молока та борошна

Ірина Маслова
27 грудня, 10:13
Для його основи потрібне пісочне печиво, арахіс і масло. Для крему – вершковий сир, вершки та банан. Прикрашається торт шоколадною глазур'ю

Будь-який святковий стіл не вважається завершеним, якщо на ньому не буде десерту. Тим паче коли йдеться про новорічні солодощі.

Кожен вибирає їх під себе. Хтось любить щось незвичайне, а для когось важливо, коли смачно, але просто.

Новорічний торт з бананом та шоколадом / Фото: Здорово и быстро

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Цей торт можна приготувати за 25 хвилин максимум і потім потримати його кілька годин у холодильнику.

У десерту від каналу Здорово та швидкодва шоколадні прошарки всередині. Якщо не хочеться, щоби було надто солодко, шоколадом можна прикрасити лише верх торта.

Новорічний торт з бананом та шоколадом

Інгредієнти:

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  • 200 г шоколадного печива;
  • по 100 г арахісу, вершкового масла;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 1 банан;
  • 150 г шоколаду;
  • 300 г вершкового сиру;
  • 100 г цукрової пудри;
  • 300 мл вершків 33%;
  • білий шоколад для прикраси.

Як приготувати:

  1. Арахіс на сухій сковороді разом з дрібкою солі злегка обсмажити. Подрібнити у блендері. Печиво подрібнити на крихту, з'єднати з горіхами.
  2. Вершкове масло розтопити і з'єднати з печивом, перемішати. Утрамбувати шар з печива по дну та бортам у застеленій пергаментом формі для випічки.
  3. За допомогою міксера у вершки (200 мл) кімнатної температури ввести цукрову пудру, ретельно збити. Збити міксером вершковий сир та з'єднати з вершками. Банан очистити та нарізати кільцями.
  4. Частину крему викласти на основу, потім викласти шар з бананів. Зверху – знову крем.
  5. Темний шоколад з'єднати зі 100 мл вершків і розтопити на водяній бані. Розподілити ложкою по крему. Прикрасити тертим білим шоколадом.
  6. Прибрати у холодильник на кілька годин.