Обед за 30 минут в оригинальной подаче – рецепт мясных ежиков с фаршем

Обед за 30 минут, вкусный и сытный, – вполне реально, если использовать фарш и рис.
Эти тефтели с рисом еще и красивые, ведь тушатся в сковороде в овощном соусе.
Рецепт обеда за 30 минут - тефтели с рисом / Фото: instagram.com/semmeika_life/
В рецепте есть несколько штук свежих помидоров, они вполне заменяемы томатной пастой.
Мясные ежики с рисом
Мясные ежики из фарша / Фото: instagram.com/nasty_glutena_net
Ингредиенты:
- фарш куриный (или из индейки) – 500 г;
- укроп или петрушка – 30 г;
- хлеб белый – 50-80 г;
- молоко – 100 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- рис басмати – 120 г;
- чеснок сухой – половина ч. л.;
- лук, болгарский перец – по 150 г;
- помидор – 400 г;
- соль, паприка, пряные травы;
- масло подсолнечное – 1 ст. л.
Если предпочитаете, чтобы на обед был рис, приготовьте известный рис Чарльстон.
Как приготовить:
- К фаршу вбить яйцо и нарезанную зелень. Добавить соль и паприку, сушеный чеснок. Перемешать.
- Батон нарезать на небольшие кубики. Залить теплым молоком, оставить на несколько минут.
- Промытый рис залить кипятком и дать настояться несколько минут.
- Хлеб добавить к фаршу, перемешать.
- Лук и болгарский перец мелко нарезать. Лук обжарить на растительном масле до полупрозрачности. Добавить перец и обжарить вместе несколько минут.
- Помидоры натереть на терке и добавить к луку и перцу. Добавить специи. Готовить несколько минут.
- Из риса слить воду. Из фарша сформировать шарики и обвалять в рисе. Добавить тефтели к овощам. Если соус густой, нужно добавить воды.
- Готовить 25 минут под закрытой крышкой.
Посмотреть подробней весь процесс можно в видео.