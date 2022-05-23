Очень ленивые пельмени – рецепт для сковороды

Готовить быстро и при этом вкусно – очень даже возможно. Обязательно попробуйте ленивый лагман, ним можно накормить даже большую семью.
Эти пельмени будут формироваться в виде рулетиков, можно представить, сколько времени вы сэкономите на лепке.
Рецепт ленивых пельменей на сковороде / Фото: Инстаграм
Потом нарезанные ленивые пельмени обжарятся и немного потушатся. К воде добавьте сметану и тертую морковь. Также ленивые пельмени можно сделать на будущее и заморозить.
Alina FooDee взяла мясо и пропустила через мясорубку, конечно, можно использовать готовый фарш.
Ленивые пельмени на сковороде
Ленивые пельмени на сковороде / Фото: Alina FooDee
Ингредиенты:
- вода теплая – 100 г;
- яйцо;
- мука – 200 г;
- соль – 0,5 ч. л.
Начинка:
- мясо для фарша – 500 г;
- лук – 150-200 г;
- вода ледяная – 100 г;
- соль, перец;
- сливочное масло и растительное масло;
- лавровый лист – 1 шт.;
- черный перец – несколько горошин.
Как приготовить:
- В муку добавить соль, яйцо и теплую воду, замесить мягкое, податливое тесто.
- Для фарша перемолоть на мясорубке мясо, лук. Добавить соль, специи и холодную воду.
- Тесто раскатать в прямоугольник, выложить фарш по всей площади теста, не доходя до края на 3-4 см. Свернуть в рулет. Нарезать на отдельные кусочки.
- Обжарить рулетики на смеси растительного и сливочного масел с обеих сторон. Залить водой, не доходя до края рулетиков, добавить лавровый лист и черный перец горошком, накрыть крышкой и проварить около 20 минут.
Смотрите в видео, как действительно просто готовит эти пельмени автор рецепта.
Рецепт сочных ленивых вареников найдете в этом материале.