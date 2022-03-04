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Огромные дрожжевые лепешки лангош – вкусная альтернатива хлебу

Ирина Маслова
4 марта, 07:06
Молока и яиц для них не нужно. Но тесто должно выстояться дважды по 40-50 минут

Лепешки, пожалуй, самая простая в приготовлении альтернатива хлебу. Если есть кукурузная мука, приготовьте быстрые грузинские чвиштари.

Лангош – это лепешки из Венгрии, которые еще и очень популярный местный фастфуд.

Лепешки лангош / Фото: instagram.com/teatrpovska

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Название можно перевести как "пламенный", ведь лангош жарятся в большом количестве масла и подаются очень горячими.

Подавать их можно со сметаной, грибным соусом да всем подходящим, что есть в доме.

Лепешка лангош

Лепешка лангош / Фото: instagram.com/anasty_in_budapest/

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Ингредиенты:

  • вода теплая – 350 мл;
  • мука – 400-450 г;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • дрожжи сырые – 20 г или сухие – 7 г.

Для соуса:

  • сметана – 200 г;
  • сыр – 50 г;
  • чеснок – 3 зуб.

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Как приготовить:

  1. В теплую воду добавить сахар. Перемешать и оставить на 5-7 минут.
  2. Муку просеять, добавить соль и перемешать.
  3. Дрожжи влить в муку и замесить тесто. Тесто не должно расплываться по миске. Закрыть пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут.
  4. Тесто обмять и дождаться второго поднятия.
  5. Тесто обвалять в муке и разделить на 5 частей. Дать отдохнуть 10 минут.
  6. Сформировать лепешки и жарить в разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.
  7. Для соуса соединить сметану с измельченным чесноком и тертым сыром.