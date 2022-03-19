Оладьи без яиц, но с зеленью – тесто замешивается на теплой воде

Если вдруг в доме не оказалось яиц, то это не значит, что и без оладий вы тоже будете. Одним таким мы с вами делились, эти оладьи немного видоизменены, в них есть зелень.
Зелень любая – лук, петрушка и укроп или все вместе. Можно добавить немного твердого тертого сыра.
Оладьи без яиц с зеленью / Фото: Qiong Cooking
Рецепт нашли на канале Qiong Cooking.
Оладьи без яиц с зеленью
Ингредиенты:
- 260 мл воды;
- 1 ч. л. быстрых дрожжей;
- 2 стакана муки;
- соль, зелень.
Здесь узнаете рецепт популярного в Японии завтрака – оладий, похожих на суфле.
Как приготовить:
- В теплую воду добавить дрожжи, соль и перемешать. Добавить муку и тщательно перемешать.
- Накрыть пленкой и оставить до поднятия. Нарезать лук и вмешать в тесто. Перемешивать нужно хорошо, чтобы выпустить воздух из теста.
- Добавить 5-6 ст. л. растительного масла и смазать маслом половник.
- Жарить на разогретой сковороде.
Подробней процесс приготовления можно посмотреть в видео.