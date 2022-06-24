Оладьи на всю сковороду – рецепт из кулинарных тетрадей наших бабушек (видео)

Такие простые оладьи можно превратить в диетический завтрак. Для таких не нужна мука, вместо нее используются измельченные овсяные хлопья.

Этот рецепт далеко недиетический. Оладьи громадные, на всю сковороду. После того, как они обжарятся, перемажьте их сметаной.

Оладьи с изюмом на завтрак / Фото: Калнина Наталья

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Калнина Наталья еще пересыпает их сахаром, но можно обойтись без этого этапа. В оладьях будет изюм.

Оладьи с изюмом со вкусом детства

Оладьи с изюмом, вкус детства / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

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кефир – 250 мл;

яйцо – 2 шт.;

сахар – 1-2 ст. л.;

щепотка соли;

мука – 160-200 г;

ванилин;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сметана – 250-300 г;.

изюм – 100 г.

Как приготовить:

Изюм залить теплой водой. Яйца смешать с кефиром. Добавить соль, сахар, ванилин и перемешать. Муку (160 г) с разрыхлителем просеять. Добавить к яичной смеси, замесить тесто. Добавить муку, если тесто слишком жидкое. Всыпать изюм, перемешать. Жарить оладьи с двух сторон, распределяя тесто по всей поверхности сковороды. Каждый смазать сахаром, посыпать сахаром. Так сделать со всеми оладьями. Украсить измельченными орехами.

Как готовит оладьи автор рецепта – смотрите в ролике.

Если любите несладкие оладьи, то приготовьте их с молодой капустой.