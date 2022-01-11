Панкейки с мандаринами – рецепт для яркого и вкусного начала дня

Эти панкейки не только пополнят список самой разной выпечки с мандаринами, но и прекрасный способ ликвидировать залежавшиеся фрукты.
Мандариновые панкейки еще и сытные, потому что замешиваются на молоке и греческом йогурте.
Панкейки с мандаринами / Фото: instagram.com/narisovano/
Рецепт взят со страницы фудблогера narisovano.
Панкейки с мандаринами
Ингредиенты:⠀
- 120 г мандаринов (без кожуры);
- 2 яйца;
- 70 г сливок или молока;
- 140 г греческого йогурта;
- 30 г сахара;
- 180 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 0,5 ч. л. корицы;
- 2 ст. л. растительного масла.
Как приготовить:
- Мандарины пробить в блендере до состояния пюре. Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт, молоко и пюре. Перемешать.
- Муку смешать с корицей и разрыхлителем. Всыпать в тесто, перемешать до однородного состояния. Влить масло, перемешать.
- Жарить панкейки на сухой антипригарной сковороде.