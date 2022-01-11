Панкейки з мандаринами – рецепт для яскравого та смачного початку дня

11 січня, 07:10

Вони замішуються на молоці та йогурті, а в борошно потрібно додати трохи кориці. Перед тим, як мандарини потраплять у тісто, їх треба подрібнити у блендері