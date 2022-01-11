Панкейки з мандаринами – рецепт для яскравого та смачного початку дня

Ці панкейки не лише поповнять список найрізноманітнішої випічки з мандаринами, а й прекрасний спосіб ліквідувати фрукти, що залежалися.
Мандаринові панкейки ще й ситні, бо замішуються на молоці та грецькому йогурті.
Панкейки з мандаринами / Фото: instagram.com/narisovano/
Рецепт взято зі сторінки фудблогерки narisovano.
Панкейки з мандаринами
Інгредієнти:⠀
- 120 г мандаринів (без шкірки);
- 2 яйця;
- 70 г вершків або молока;
- 140 г грецького йогурту;
- 30 г цукру;
- 180 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 0,5 ч. л. кориці;
- 2 ст. л. олії.
Як приготувати:
- Мандарини пробити у блендері до стану пюре. Яйця збити з цукром, додати йогурт, молоко та пюре. Перемішати.
- Борошно змішати з корицею та розпушувачем. Всипати у тісто, перемішати до однорідного стану. Влити олію, перемішати.
- Смажити панкейки на сухій антипригарній сковороді.