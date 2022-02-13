Печенье АНЗАК – рецепт с идеальным сочетанием меда, овсяных хлопьев и кокосовой стружки

Если шведское шахматное печенье – это больше уютная домашняя выпечка, то АНЗАК – это изобретение солдатских жен во время Первой мировой войны.
Название АНЗАК – это аббревиатура. Взяты первые буквы у военных корпусов Новой Зеландии и Австралии.
Печенье АНЗАК / Фото: instagram.com/betterbeingsteph/
Женщины военных выпекали это печенье, чтобы поддержать своих мужчин в долгих походах.
И действительно, оно получается не пышным, а плотным и хрустящим. Отлично утоляет голод и очень приятное на вкус.
Рецепт от фудблогера natashakinko.
Печенье АНЗАК
Печенье АНЗАК / Фото: instagram.com/natashakinko/
Ингредиенты: на 15 штук:
- 100 г сливочного масла;
- по 80 г овсяных хлопьев, кокосовой стружки, сахара;
- 110 г муки;
- 1 ст. л. меда;
- 1 ч. л. соды (соединить с 1-2 ст. л. кипятка).
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Как приготовить:
- Смешать овсяные хлопья, сахар, кокосовую стружку и муку.
- В сотейник положить сливочное масло и мед и на среднем огне все растопить. К горячей масляно-медовой смеси добавить соду, которую предварительно погасить 1-2 ст. л. кипятка. Все хорошо размешать.
- Вылить эту массу к сухим ингредиентам и замесить тесто. Из теста скатать небольшие шарики и выложить на противень. Можно слегка приплюснуть рукой.
- Выпекать в хорошо разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут. Время выпечки зависит от особенностей духовки.