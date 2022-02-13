Печенье АНЗАК – рецепт с идеальным сочетанием меда, овсяных хлопьев и кокосовой стружки

Если шведское шахматное печенье – это больше уютная домашняя выпечка, то АНЗАК – это изобретение солдатских жен во время Первой мировой войны.

Название АНЗАК – это аббревиатура. Взяты первые буквы у военных корпусов Новой Зеландии и Австралии.

Печенье АНЗАК / Фото: instagram.com/betterbeingsteph/

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Женщины военных выпекали это печенье, чтобы поддержать своих мужчин в долгих походах.

И действительно, оно получается не пышным, а плотным и хрустящим. Отлично утоляет голод и очень приятное на вкус.

Рецепт от фудблогера natashakinko.

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Печенье АНЗАК

Печенье АНЗАК / Фото: instagram.com/natashakinko/

Ингредиенты: на 15 штук:

100 г сливочного масла;

по 80 г овсяных хлопьев, кокосовой стружки, сахара;

110 г муки;

1 ст. л. меда;

1 ч. л. соды (соединить с 1-2 ст. л. кипятка).

Печенье с корицей, которое начинает таять уже в руках, найдете здесь.

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Как приготовить: