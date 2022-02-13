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Печенье АНЗАК – рецепт с идеальным сочетанием меда, овсяных хлопьев и кокосовой стружки

Ирина Маслова
13 февраля, 12:32
Яиц для печенья не нужно, возможно, поэтому оно остается очень хрустящим с большим сроком хранения. Печенье из Новой Зеландии и Австралии

Если шведское шахматное печенье – это больше уютная домашняя выпечка, то АНЗАК – это изобретение солдатских жен во время Первой мировой войны.

Название АНЗАК – это аббревиатура. Взяты первые буквы у военных корпусов Новой Зеландии и Австралии.

Печенье АНЗАК / Фото: instagram.com/betterbeingsteph/

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Женщины военных выпекали это печенье, чтобы поддержать своих мужчин в долгих походах.

И действительно, оно получается не пышным, а плотным и хрустящим. Отлично утоляет голод и очень приятное на вкус.

Рецепт от фудблогера natashakinko.

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Печенье АНЗАК

Печенье АНЗАК / Фото: instagram.com/natashakinko/

Ингредиенты: на 15 штук:

  • 100 г сливочного масла;
  • по 80 г овсяных хлопьев, кокосовой стружки, сахара;
  • 110 г муки;
  • 1 ст. л. меда;
  • 1 ч. л. соды (соединить с 1-2 ст. л. кипятка).

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Как приготовить:

  1. Смешать овсяные хлопья, сахар, кокосовую стружку и муку.
  2. В сотейник положить сливочное масло и мед и на среднем огне все растопить. К горячей масляно-медовой смеси добавить соду, которую предварительно погасить 1-2 ст. л. кипятка. Все хорошо размешать.
  3. Вылить эту массу к сухим ингредиентам и замесить тесто. Из теста скатать небольшие шарики и выложить на противень. Можно слегка приплюснуть рукой.
  4. Выпекать в хорошо разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут. Время выпечки зависит от особенностей духовки.