Печиво АНЗАК – рецепт з ідеальним поєднанням меду, вівсяних пластівців та кокосової стружки

Якщо шведське шахове печиво – це більше затишна домашня випічка, то АНЗАК – це винахід солдатських дружин під час Першої світової війни.

Назва АНЗАК – це абревіатура. Взято перші літери з назви військових корпусів Нової Зеландії та Австралії.

Печиво АНЗАК / Фото: instagram.com/betterbeingsteph/

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Жінки військових випікали це печиво, щоби підтримати своїх чоловіків у тривалих походах.

І справді, воно виходить не пишним, а щільним і хрумким. Чудово втамовує голод і дуже приємне на смак.

Рецепт від фудблогерки natashakinko.

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Печиво АНЗАК

Печиво АНЗАК / Фото: instagram.com/natashakinko/

Інгредієнти: на 15 штук:

100 г вершкового масла;

по 80 г вівсяних пластівців, кокосової стружки, цукру;

110 г борошна;

1 ст. л. меду;

1 ч. л. соди (з'єднати з 1-2 ст. л. окропу).

Печиво з корицею, що починає танути вже в руках, знайдете тут.

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Як приготувати: