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Печиво АНЗАК – рецепт з ідеальним поєднанням меду, вівсяних пластівців та кокосової стружки

Ірина Маслова
13 лютого, 12:32
Яєць для печива не потрібне, можливо, тому воно залишається дуже хрумким з великим терміном зберігання. Печиво з Нової Зеландії та Австралії

Якщо шведське шахове печиво – це більше затишна домашня випічка, то АНЗАК – це винахід солдатських дружин під час Першої світової війни.

Назва АНЗАК – це абревіатура. Взято перші літери з назви військових корпусів Нової Зеландії та Австралії.

Печиво АНЗАК / Фото: instagram.com/betterbeingsteph/

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Жінки військових випікали це печиво, щоби підтримати своїх чоловіків у тривалих походах.

І справді, воно виходить не пишним, а щільним і хрумким. Чудово втамовує голод і дуже приємне на смак.

Рецепт від фудблогерки natashakinko.

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Печиво АНЗАК

Печиво АНЗАК / Фото: instagram.com/natashakinko/

Інгредієнти: на 15 штук:

  • 100 г вершкового масла;
  • по 80 г вівсяних пластівців, кокосової стружки, цукру;
  • 110 г борошна;
  • 1 ст. л. меду;
  • 1 ч. л. соди (з'єднати з 1-2 ст. л. окропу).

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Як приготувати:

  1. Змішати вівсяні пластівці, цукор, кокосову стружку та борошно.
  2. У сотейник покласти вершкове масло та мед і на середньому вогні все розтопити. До гарячої масляно-медової суміші додати соду, яку попередньо погасити 1-2 ст. л. окропу. Все добре розмішати.
  3. Вилити цю масу до сухих інгредієнтів та замісити тісто. З тіста скачати невеликі кульки та викласти на деко. Можна трохи приплюснути рукою.
  4. Випікати у добре розігрітій до 180 градусів духовці близько 15-20 хвилин. Час випікання залежить від особливостей духовки.