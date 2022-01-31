Цукрове печиво з корицею – рецепт випічки, яка починає танути вже в руках

І спекти його дуже просто. Кориці справді багато – 5 чайних ложок. Вона йде в тісто та на обвалювання. Перед випіканням тісто треба потримати в холодильнику

Печиво з корицею / Фото: depositphotos.com

Домашнє печиво та мільйони його рецептів кажуть про те, що з кожним днем ця випічка стає актуальнішою.

Ми ділилися рецептом мандаринового з тріщинками, тепер спробуйте ось це, з яскравим смаком кориці, авторства Мashed.com.

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Усередині воно залишається м'яким, а зверху вкрите коричною скоринкою. Імовірно, пряно-солодкий смак цього печива має запам'ятатися надовго.

Цукрове печиво з корицею

Цукрове печиво з корицею / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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150 г вершкового масла кімнатної температури;

200 г + 3 ст. л. цукру;

1 ч. л. ванільного екстракту;

1 велике яйце;

250-300 г борошна;

5 ч. л. кориці;

½ ч. л. соди;

дрібка солі.

Рецепт сирного печива нашвидкуруч знайдете тут.

Як приготувати:

Збийте масло й 1 склянку цукру до однорідної і повітряної маси (близько 4 хвилин). Додайте яйце та ванільний екстракт і знову збийте до об'єднання. В окремій мисці змішайте борошно, харчову соду, 3 чайні ложки кориці та сіль. Додайте борошняну суміш в чашу міксера і перемішайте, доки тісто не почне відступати від стінок. Покладіть у морозилку на 40 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів і підготуйте деко з пергаментним папером. Змішайте 2 ст. л кориці та 3 ст. л. цукру. З тіста скачайте кульки та обваляйте в цукрі з корицею. Викладіть на деко, трохи приплюснувши пальцями. Випікайте 10-12 хвилин, доки верх не почне підрум'янюватися. Дайте охолонути на деку.

У відео дивіться, як замісити тісто для печива.