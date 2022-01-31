Цукрове печиво з корицею – рецепт випічки, яка починає танути вже в руках

Домашнє печиво та мільйони його рецептів кажуть про те, що з кожним днем ця випічка стає актуальнішою.
Ми ділилися рецептом мандаринового з тріщинками, тепер спробуйте ось це, з яскравим смаком кориці, авторства Мashed.com.
Усередині воно залишається м'яким, а зверху вкрите коричною скоринкою. Імовірно, пряно-солодкий смак цього печива має запам'ятатися надовго.
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Цукрове печиво з корицею
Інгредієнти:
- 150 г вершкового масла кімнатної температури;
- 200 г + 3 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. ванільного екстракту;
- 1 велике яйце;
- 250-300 г борошна;
- 5 ч. л. кориці;
- ½ ч. л. соди;
- дрібка солі.
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Як приготувати:
- Збийте масло й 1 склянку цукру до однорідної і повітряної маси (близько 4 хвилин). Додайте яйце та ванільний екстракт і знову збийте до об'єднання.
- В окремій мисці змішайте борошно, харчову соду, 3 чайні ложки кориці та сіль.
- Додайте борошняну суміш в чашу міксера і перемішайте, доки тісто не почне відступати від стінок. Покладіть у морозилку на 40 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і підготуйте деко з пергаментним папером.
- Змішайте 2 ст. л кориці та 3 ст. л. цукру.
- З тіста скачайте кульки та обваляйте в цукрі з корицею. Викладіть на деко, трохи приплюснувши пальцями.
- Випікайте 10-12 хвилин, доки верх не почне підрум'янюватися.
- Дайте охолонути на деку.
У відео дивіться, як замісити тісто для печива.