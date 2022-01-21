Мандаринове печиво з тріщинками – рецепт жовтогарячої випічки

Попри всю красу печива, воно готується з простих інгредієнтів. Цедра мандаринів має бути соковитою. Ще можна використовувати цедру апельсина або лимона

Мандаринове печиво з тріщинками / Фото: instagram.com/dusi_cake/

Ну чудово ж, коли домашнє печиво має концентрований смак і аромат. Як, наприклад, яблучне із солоною карамеллю. Тоді воно за секунду змітеться зі столу і залишить бажання спробувати його знову.

Цей рецепт – нове рішення улюбленого шоколадного печива із тріщинками. Воно також з хрусткою скоринкою зверху і м'яке всередині.

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Разом з цедрою мандарина можна використовувати цедру лимона або апельсина. Ще можна додати горіхи.

Фудблогерка nebesnyii_mindal попереджає, що її кількості інгредієнтів вистачить на маленьку порцію. Тож подвоюйте, а то й потроюйте їх.

Мандаринове печиво з тріщинками

Мандаринове печиво з тріщинками / Фото: instagram.com/nebesnyii_mindal/

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Інгредієнти:

по 100 г борошна, цукрової пудри;

30 г вершкового масла;

по 1/2 ч. л. розпушувача, ванільної есенції;

1 яйце С1;

2 ч. л. цедри мандарина.

Рецепт ще одного класного печива, сирного, знайдете тут.

Як приготувати:

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