Мандаринове печиво з тріщинками – рецепт жовтогарячої випічки

Ну чудово ж, коли домашнє печиво має концентрований смак і аромат. Як, наприклад, яблучне із солоною карамеллю. Тоді воно за секунду змітеться зі столу і залишить бажання спробувати його знову.
Цей рецепт – нове рішення улюбленого шоколадного печива із тріщинками. Воно також з хрусткою скоринкою зверху і м'яке всередині.
Разом з цедрою мандарина можна використовувати цедру лимона або апельсина. Ще можна додати горіхи.
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Фудблогерка nebesnyii_mindal попереджає, що її кількості інгредієнтів вистачить на маленьку порцію. Тож подвоюйте, а то й потроюйте їх.
Мандаринове печиво з тріщинками
Інгредієнти:
- по 100 г борошна, цукрової пудри;
- 30 г вершкового масла;
- по 1/2 ч. л. розпушувача, ванільної есенції;
- 1 яйце С1;
- 2 ч. л. цедри мандарина.
Рецепт ще одного класного печива, сирного, знайдете тут.
Як приготувати:
- З'єднати всі сухі інгредієнти та просіяти в миску. Додати дрібно нарізане вершкове масло та перетерти в крихту.
- Додати яйце та есенцію. Добре вимішати. Тісто буде в'язке, так і має бути.
- Прибрати у холодильник мінімум на годину. Розігріти духовку до 180 градусів.
- З тіста сформувати кульки та обваляти у цукровій пудрі.
- Деко застелити пергаментом і викласти заготівлі.
- Випікати без конвекції 8-9 хвилин. Дати охолонути.