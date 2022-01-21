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Мандариновое печенье с трещинками – рецепт ярко-оранжевой выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 января, 08:15
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Несмотря на всю красоту печенья, оно готовится из простых ингредиентов. Цедра мандаринов должна быть сочной. Еще можно использовать цедру апельсина или лимона
Мандариновое печенье с трещинками
Мандариновое печенье с трещинками / Фото: instagram.com/dusi_cake/

Ну отлично же, когда домашнее печенье обладает концентрированным вкусом и ароматом. Как, например, яблочное с соленой карамелью. Тогда оно в секунду сметется со стола и оставит желание попробовать его снова.

Этот рецепт – новое решение любимого шоколадного печенья с трещинками. Оно тоже с хрустящей корочкой сверху и мягкое внутри.

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Вместе с цедрой мандарина можно использовать цедру лимона или апельсина. Еще можно добавить орехи.

Фудблогер nebesnyii_mindal предупреждает, что ее количества ингредиентов хватит на небольшую порцию. Так что удваивайте, а то и утраивайте их.

Мандариновое печенье с трещинками

Мандариновое печенье с трещинками
Мандариновое печенье с трещинками / Фото: instagram.com/nebesnyii_mindal/

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Ингредиенты:

  • по 100 г муки, сахарной пудры;
  • 30 г сливочного масла;
  • по 1/2 ч. л. разрыхлителя, ванильной эссенции;
  • 1 яйцо С1;
  • 2 ч. л. цедры мандарина.

Рецепт еще одного классного печенья, сырного, найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Соединить все сухие ингредиенты и просеять в миску. Добавить мелко нарезанное сливочное масло и перетереть в крошку.
  2. Добавить яйцо и эссенцию. Хорошо вымешать. Тесто будет вязкое, так и должно быть.
  3. Убрать в холодильник минимум на час. Разогреть духовку до 180 градусов.
  4. Из теста сформировать шарики и обвалять в сахарной пудре.
  5. Противень застелить пергаментом и выложить заготовки.
  6. Выпекать без конвекции 8-9 минут. Дать остыть.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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