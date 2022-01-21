Мандариновое печенье с трещинками – рецепт ярко-оранжевой выпечки

Ну отлично же, когда домашнее печенье обладает концентрированным вкусом и ароматом. Как, например, яблочное с соленой карамелью. Тогда оно в секунду сметется со стола и оставит желание попробовать его снова.
Этот рецепт – новое решение любимого шоколадного печенья с трещинками. Оно тоже с хрустящей корочкой сверху и мягкое внутри.
Вместе с цедрой мандарина можно использовать цедру лимона или апельсина. Еще можно добавить орехи.
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Фудблогер nebesnyii_mindal предупреждает, что ее количества ингредиентов хватит на небольшую порцию. Так что удваивайте, а то и утраивайте их.
Мандариновое печенье с трещинками
Ингредиенты:
- по 100 г муки, сахарной пудры;
- 30 г сливочного масла;
- по 1/2 ч. л. разрыхлителя, ванильной эссенции;
- 1 яйцо С1;
- 2 ч. л. цедры мандарина.
Рецепт еще одного классного печенья, сырного, найдете здесь.
Как приготовить:
- Соединить все сухие ингредиенты и просеять в миску. Добавить мелко нарезанное сливочное масло и перетереть в крошку.
- Добавить яйцо и эссенцию. Хорошо вымешать. Тесто будет вязкое, так и должно быть.
- Убрать в холодильник минимум на час. Разогреть духовку до 180 градусов.
- Из теста сформировать шарики и обвалять в сахарной пудре.
- Противень застелить пергаментом и выложить заготовки.
- Выпекать без конвекции 8-9 минут. Дать остыть.