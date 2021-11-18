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Печенье "Хризантемы" из детства – формы для выпекания не нужны, разве что мясорубка

Ирина Маслова
18 ноября, 10:24
Именно через мясорубку пропускается тесто, чтобы получить "хризантемы". В составе самые обычные ингредиенты. Для разнообразия можно добавить немного цедры лимона или корицы

"Хризантемы" плотное песочное печенье. Его размер зависит от личных пожеланий. После того, как тесто замешено, оно должно охладиться в течение 20-30 минут.

Особенность – никаких специальных приспособлений таких, как формы для печенья "Мишки-шишки" не нужно, тесто пропускается через мясорубку, поэтому и получается такая красивая выпечка.

Печенье "Хризантемы" / Фото: instagram.com/elenakonstantin

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В рецепте от elenakonstantin соду нужно загасить в двух столовых ложках сметаны. Все остальное – очень обычные ингредиенты.

Печенье "Хризантемы"

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 250 г размягченного сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • половина ч. л. соды, смешанной с 2 ст. л. сметаны;
  • ванилин на кончике ножа;
  • 3 стакана муки.

Как приготовить:

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  1. Тщательно растереть яйца, соль, сахар. Добавить сметану с содой, снова перемешать.
  2. Влить растопленное сливочное масло, добавить ванилин и перемешать.
  3. Частями ввести просеянную муку и вымесить эластичное тесто. Отправить в холодильник на 20 минут.
  4. Пропустить тесто через мясорубку, отрезать "хризантемы" и выложить на застеленный противень.
  5. Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке 10-15 минут.