Печенье "Хризантемы" из детства – формы для выпекания не нужны, разве что мясорубка

"Хризантемы" плотное песочное печенье. Его размер зависит от личных пожеланий. После того, как тесто замешено, оно должно охладиться в течение 20-30 минут.
Особенность – никаких специальных приспособлений таких, как формы для печенья "Мишки-шишки" не нужно, тесто пропускается через мясорубку, поэтому и получается такая красивая выпечка.
Печенье "Хризантемы" / Фото: instagram.com/elenakonstantin
В рецепте от elenakonstantin соду нужно загасить в двух столовых ложках сметаны. Все остальное – очень обычные ингредиенты.
Печенье "Хризантемы"
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 1 стакан сахара;
- 250 г размягченного сливочного масла;
- щепотка соли;
- половина ч. л. соды, смешанной с 2 ст. л. сметаны;
- ванилин на кончике ножа;
- 3 стакана муки.
Как приготовить:
- Тщательно растереть яйца, соль, сахар. Добавить сметану с содой, снова перемешать.
- Влить растопленное сливочное масло, добавить ванилин и перемешать.
- Частями ввести просеянную муку и вымесить эластичное тесто. Отправить в холодильник на 20 минут.
- Пропустить тесто через мясорубку, отрезать "хризантемы" и выложить на застеленный противень.
- Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке 10-15 минут.