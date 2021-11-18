Печиво "Хризантеми" з дитинства – форми для випікання не потрібні, хіба що м'ясорубка

"Хризантеми" – щільне пісочне печиво. Його розмір залежить від особистих побажань. Після того, як тісто замішане, воно має охолонути впродовж 20-30 хвилин.
Особливість – жодних спеціяльних пристроїв таких, як форми для печива "Ведмедики-шишки" не потрібно, тісто пропускається через м'ясорубку, тому і виходить така гарна випічка.
Печиво "Хризантеми" / Фото: instagram.com/elenakonstantin
У рецепті від elenakonstantin соду потрібно загасити у двох столових ложках сметани. Решта – дуже звичайні інгредієнти.
Печиво "Хризантеми"
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 1 склянка цукру;
- 250 г розм'якшеного вершкового масла;
- дрібка солі;
- половина ч. л. соди, змішаної з 2 ст. л. сметани;
- ванілін на кінчику ножа;
- 3 склянки борошна.
Як приготувати:
- Ретельно розтерти яйця, сіль, цукор. Додати сметану із содою, знову перемішати.
- Влити розтоплене вершкове масло, додати ванілін і перемішати.
- Частинами ввести просіяне борошно та вимісити еластичне тісто. Відправити у холодильник на 20 хвилин.
- Пропустити тісто через м'ясорубку, відрізати "хризантеми" і викласти на застелене деко.
- Випікати в розігрітій до 150 градусів духовці 10-15 хвилин.