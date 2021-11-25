Печенье "Киевские каштаны" в вафельной крошке – рецепт как в детстве

Это безусловно праздничная выпечка. Ее готовили по поводам, а не каждый день.

"Каштаны" красиво укладывались на тарелку горкой и ставились в центре стола. В отличие от "Ежиков", которые украшались кокосовой стружкой, для этого печенья нужны вафли.

Печенье "Киевские каштаны" / Фото: instagram.com/juliaa_home

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В рецепте от juliaa_home они должны быть с шоколадной начинкой. Особенность – тесто замешивается на вареных желтках.

Печенье "Киевские каштаны"

Ингредиенты для теста:

Сливочное масло – 200 г

Вареные желтки – 4 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Мука – 2 ст.

Ванилин – по вкусу

Сода – 0,5 ч. л.

Соль – щепотка

Для глазури:

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Молоко – 50 мл

Какао – 20 г

Сахар – 150 г

Сливочное масло – 50 г

Большая пачка вафель с темной начинкой

Как приготовить: