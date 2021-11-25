Печенье "Киевские каштаны" в вафельной крошке – рецепт как в детстве

Это безусловно праздничная выпечка. Ее готовили по поводам, а не каждый день.
"Каштаны" красиво укладывались на тарелку горкой и ставились в центре стола. В отличие от "Ежиков", которые украшались кокосовой стружкой, для этого печенья нужны вафли.
Печенье "Киевские каштаны" / Фото: instagram.com/juliaa_home
В рецепте от juliaa_home они должны быть с шоколадной начинкой. Особенность – тесто замешивается на вареных желтках.
Печенье "Киевские каштаны"
Ингредиенты для теста:
- Сливочное масло – 200 г
- Вареные желтки – 4 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Мука – 2 ст.
- Ванилин – по вкусу
- Сода – 0,5 ч. л.
- Соль – щепотка
Для глазури:
- Молоко – 50 мл
- Какао – 20 г
- Сахар – 150 г
- Сливочное масло – 50 г
- Большая пачка вафель с темной начинкой
Как приготовить:
- Масло натереть на крупную терку, смешать с варенными желтками и мукой.
- Добавить остальные ингредиенты, вымесить тесто, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут.
- Скатать небольшие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать около 30 минут при 180 градусах.
- Для глазури в сотейнике растопить сливочное масло, добавить сахар и какао и готовить около 3-5 минут на медленном огне. Вафли натереть.
- Теплое печенье окунуть в глазурь и обвалять в крошках вафель.