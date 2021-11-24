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Фигурное печенье "Ежики" – рецепт мегапопулярной выпечки 1990-ых

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
24 ноября, 10:15
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Нужно песочное тесто, из которого легко сформировать "ежиков". Для декора готовили шоколадную помадку, на нее крепится кокосовая стружка. Она имитирует иголки
Печенье "Ежики"
Печенье "Ежики" / Фото: instagram.com/t.a.orlova/

"Ежиков" смело можно назвать произведением домашнего кондитерского искусства. Это практически, как и "Персики" со сгущенкой. В том смысле, что декор печенья требует времени и стараний.

Нужно создать "иголки" с помощью кокосовой стружки, а также "мордочку" – это будет растопленный шоколад.

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Выпекать это печенье стали с появлением в магазинах и на рынках кокосовой стружки. Часто использовали маргарин для теста, в рецепте от t.a.orlova – сливочное масло.

Печенье "Ежики"

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 350-400 г
  • Масло сливочное – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Ванилин
  • Сахар – 100 г

Для помадки:

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  • Какао-порошок, растительное масло, вода – по 2 ст. л.
  • Сахар – 2-3 ст. л

Для декора:

  • Кокосовая стружка

Как приготовить:

  1. Размягченное сливочное масло, ванилин, яйцо и сахар взбить миксером. Частями добавить просеянную муку. Тесто должно получится гладким и не липнуть к рукам. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
  2. Тесто разделить на части, скатать шарики, а из них сделать заготовки в форме ежа.
  3. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах. Когда печенье слегка подрумянится, достать из духовки и дать остыть.
  4. Для помадки в сотейнике соединить сахар, какао, растительное масло и воду. На медленном огне довести до кипения и готовить, помешивая, пока помадка не загустеет. Дать остыть.
  5. Печенье обмакнуть "спинкой" в помадку и посыпать кокосовой стружкой. С помощью палочки нарисовать "глаза" и "нос", дать помадке застыть.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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