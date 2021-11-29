Песочные кольца с арахисом – как испечь любимый перекус советских школьников

Если говорить о самой ходовой выпечке, которая сопровождала советские школьные перемены, то было два фаворита.

Первый – пирожное "Школьное" с яблочным повидлом. Второй – песочные кольца, которые украшались измельченным арахисом.

Песочные кольца с арахисом / Фото: instagram.com/nitysia/

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Фудблогер nitysia советует брать сырой арахис и слегка обжарить его. По желанию – с добавлением сахара. Все остальные ингредиенты найдутся на каждой кухне.

Песочные кольца с арахисом

Ингредиенты:

180 г сливочного масла;

2 яйца;

200 г сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

400 г муки;

щепотка соли;

арахис несоленый.

Для глазури:

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1 желток;

1 ст. л. молока.

Как приготовить: