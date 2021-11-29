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Песочные кольца с арахисом – как испечь любимый перекус советских школьников

Ирина Маслова
29 ноября, 10:41
Ничего необычного в составе нет. Нужно приготовить песочное тесто, вырезать кольца с помощью формочек или подручных средств. Арахис для украшения должен быть сырым, он перед выпеканием обжаривается

Если говорить о самой ходовой выпечке, которая сопровождала советские школьные перемены, то было два фаворита.

Первый – пирожное "Школьное" с яблочным повидлом. Второй – песочные кольца, которые украшались измельченным арахисом.

Песочные кольца с арахисом / Фото: instagram.com/nitysia/

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Фудблогер nitysia советует брать сырой арахис и слегка обжарить его. По желанию – с добавлением сахара. Все остальные ингредиенты найдутся на каждой кухне.

Песочные кольца с арахисом

Ингредиенты:

  • 180 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 200 г сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 400 г муки;
  • щепотка соли;
  • арахис несоленый.

Для глазури:

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  • 1 желток;
  • 1 ст. л. молока.

Как приготовить:

  1. Смешать масло с сахаром, добавить яйца, соль, разрыхлитель и перемешать. Добавить муку частями и замесить тесто. Оно должно быть, как мягкий пластилин. Убрать в холодильник на несколько часов.
  2. Арахис слегка обжарить, измельчить.
  3. Раскатать тесто толщиной 0,5 см. Формочками сделать из теста кольца. Выложить на застеленный пергаментом противень.
  4. Соединить желток и молоко, смазать печенье и посыпать арахисом.
  5. Выпекать при 180 градусах 35-40 минут.