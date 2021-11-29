Песочные кольца с арахисом – как испечь любимый перекус советских школьников

Если говорить о самой ходовой выпечке, которая сопровождала советские школьные перемены, то было два фаворита.
Первый – пирожное "Школьное" с яблочным повидлом. Второй – песочные кольца, которые украшались измельченным арахисом.
Песочные кольца с арахисом / Фото: instagram.com/nitysia/
Фудблогер nitysia советует брать сырой арахис и слегка обжарить его. По желанию – с добавлением сахара. Все остальные ингредиенты найдутся на каждой кухне.
Песочные кольца с арахисом
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- 200 г сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 400 г муки;
- щепотка соли;
- арахис несоленый.
Для глазури:
- 1 желток;
- 1 ст. л. молока.
Как приготовить:
- Смешать масло с сахаром, добавить яйца, соль, разрыхлитель и перемешать. Добавить муку частями и замесить тесто. Оно должно быть, как мягкий пластилин. Убрать в холодильник на несколько часов.
- Арахис слегка обжарить, измельчить.
- Раскатать тесто толщиной 0,5 см. Формочками сделать из теста кольца. Выложить на застеленный пергаментом противень.
- Соединить желток и молоко, смазать печенье и посыпать арахисом.
- Выпекать при 180 градусах 35-40 минут.