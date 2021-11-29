Пісочні кільця з арахісом – як спекти улюблений перекус радянських школярів

Якщо казати про найпопулярнішу випічку, яка супроводжувала радянські шкільні перерви, то було два фаворити.

Перший – тістечко "Шкільне" з яблучним повидлом. Другий – пісочні кільця, які прикрашалися подрібненим арахісом.

Пісочні кільця з арахісом / Фото: instagram.com/nitysia/

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Фудблогерка nitysia радить брати сирий арахіс і злегка обсмажити його. За бажанням – з додаванням цукру. Решта інгредієнтів знайдуться на кожній кухні.

Пісочні кільця з арахісом

Інгредієнти:

180 г вершкового масла;

2 яйця;

200 г цукру;

1 ч. л. розпушувача;

400 г борошна;

дрібка солі;

арахіс несолоний.

Для глазурі:

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1 жовток;

1 ст. л. молока.

Як приготувати: