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Пісочні кільця з арахісом – як спекти улюблений перекус радянських школярів

Ірина Маслова
29 листопада, 10:41
Нічого незвичайного у складі немає. Потрібно приготувати пісочне тісто, вирізати кільця за допомогою форм або підручних засобів. Арахіс для прикраси має бути сирим, він перед випіканням обсмажується

Якщо казати про найпопулярнішу випічку, яка супроводжувала радянські шкільні перерви, то було два фаворити.

Перший – тістечко "Шкільне" з яблучним повидлом. Другий – пісочні кільця, які прикрашалися подрібненим арахісом.

Пісочні кільця з арахісом / Фото: instagram.com/nitysia/

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Фудблогерка nitysia радить брати сирий арахіс і злегка обсмажити його. За бажанням – з додаванням цукру. Решта інгредієнтів знайдуться на кожній кухні.

Пісочні кільця з арахісом

Інгредієнти:

  • 180 г вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 200 г цукру;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 400 г борошна;
  • дрібка солі;
  • арахіс несолоний.

Для глазурі:

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  • 1 жовток;
  • 1 ст. л. молока.

Як приготувати:

  1. Змішати масло з цукром, додати яйця, сіль, розпушувач і перемішати. Додати поступово борошно і замісити тісто. Воно має бути, як м'який пластилін. Прибрати в холодильник на кілька годин.
  2. Арахіс злегка обсмажити, подрібнити.
  3. Розкачати тісто завтовшки 0,5 см. Формочками зробити з тіста кільця. Викласти на застелене пергаментом деко.
  4. З'єднати жовток та молоко, змастити печиво та посипати арахісом.
  5. Випікати за 180 градусів 35-40 хвилин.