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Песочный пирог с фейхоа – он стоит того, чтобы оказаться на вашем столе

Ирина Маслова
18 ноября, 16:19
Кроме фейхоа, в начинке будут орехи и мед. Для того, чтобы фрукты не потемнели, нужно сбрызнуть их соком лимона. Тесто для пирога перед выпечкой должно постоять в холодильнике

Обычно с фейхоа происходит так: как-только эти фрукты появляются, мы стараемся съесть их побольше до следующего сезона.

Некоторые перетирают его с сахаром и получают вкусное витаминное варенье. А вот то, что фейхоа отличный в выпечке, догадывались немногие.

Пирог с фейхоа / Фото: instagram.com/asya_bochkareva/

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Фудблогер asya_bochkareva рекомендует взять для песочного теста сахарную пудру, а для начинки нужно 200 граммов фейхоа.

Пирог с фейхоа

Ингредиенты для теста:

  • Масло сливочное холодное – 100 г
  • Сахар или пудра – 100 г
  • Мука – 125 г
  • Яйцо
  • Кокосовая стружка – 50 г

Для начинки:

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  • Мед – 50 мл
  • Орехи (любые) – 100 г
  • Сок лимона – 20 мл
  • Фейхоа – 200 г

Как приготовить:

  1. Масло натереть на терке. Растереть с сахаром, добавить просеянную муку, затем яйцо. Отправить в холодильник 2/3 части теста на 30 минут, 50 г теста – в морозильник.
  2. Для начинки орехи измельчить блендером. Добавить нарезанный фейхоа и измельчить в пюре. Добавить мед и сок лимона, хорошо перемешать.
  3. Тесто раскатать и расформировать с бортиками в форме. Выложить начинку.
  4. Тесто из морозильника натереть, в песочную крошку добавить кокосовую стружку, перемешать.
  5. Посыпать пирог. Выпекать при 190 градусах 30 минут.