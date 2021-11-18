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Пісочний пиріг з фейхоа – він вартий того, щоб опинитися на вашому столі

Ірина Маслова
18 листопада, 16:19
Крім фейхоа, у начинці будуть горіхи та мед. Для того, щоб фрукти не потемніли, потрібно збризкати їх соком лимона. Тісто для пирога перед випічкою має постояти у холодильнику

Зазвичай з фейхоа відбувається так: щойно ці фрукти з'являються, ми намагаємося з'їсти їх якнайбільше до наступного сезону.

Деякі перетирають його з цукром та отримують чудове вітамінне варення. А от те, що фейхоа чудовий у випічці, здогадувалися небагато.

Пиріг з фейхоа / Фото: instagram.com/asya_bochkareva/

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Фудблогерка asya_bochkareva рекомендує взяти для пісочного тіста цукрову пудру, а в начинку треба 200 грамів фейхоа.

Пиріг з фейхоа

Інгредієнти для тіста:

  • Масло вершкове холодне – 100 г
  • Цукор або пудра – 100 г
  • Борошно – 125 г
  • Яйце
  • Кокосова стружка – 50 г

Для начинки:

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  • Мед – 50 мл
  • Горіхи (будь-які) – 100 г
  • Сік лимона – 20 мл
  • Фейхоа – 200 г

Як приготувати:

  1. Масло натерти на тертці. Розтерти з цукром, додати просіяне борошно, потім яйце. Відправити у холодильник 2/3 частини тіста на 30 хвилин, 50 г тіста – у морозильник.
  2. Для начинки горіхи подрібнити блендером. Додати нарізаний фейхоа і подрібнити в пюре. Додати мед та сік лимона, добре перемішати.
  3. Тісто розкачати та розформувати з бортиками у формі. Викласти начинку.
  4. Тісто з морозильника натерти, додати до пісочної крихти кокосову стружку, перемішати.
  5. Посипати пиріг. Випікати за 190 градусів 30 хвилин.