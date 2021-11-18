Пісочний пиріг з фейхоа – він вартий того, щоб опинитися на вашому столі

Зазвичай з фейхоа відбувається так: щойно ці фрукти з'являються, ми намагаємося з'їсти їх якнайбільше до наступного сезону.
Деякі перетирають його з цукром та отримують чудове вітамінне варення. А от те, що фейхоа чудовий у випічці, здогадувалися небагато.
Пиріг з фейхоа / Фото: instagram.com/asya_bochkareva/
Фудблогерка asya_bochkareva рекомендує взяти для пісочного тіста цукрову пудру, а в начинку треба 200 грамів фейхоа.
Пиріг з фейхоа
Інгредієнти для тіста:
- Масло вершкове холодне – 100 г
- Цукор або пудра – 100 г
- Борошно – 125 г
- Яйце
- Кокосова стружка – 50 г
Для начинки:
- Мед – 50 мл
- Горіхи (будь-які) – 100 г
- Сік лимона – 20 мл
- Фейхоа – 200 г
Як приготувати:
- Масло натерти на тертці. Розтерти з цукром, додати просіяне борошно, потім яйце. Відправити у холодильник 2/3 частини тіста на 30 хвилин, 50 г тіста – у морозильник.
- Для начинки горіхи подрібнити блендером. Додати нарізаний фейхоа і подрібнити в пюре. Додати мед та сік лимона, добре перемішати.
- Тісто розкачати та розформувати з бортиками у формі. Викласти начинку.
- Тісто з морозильника натерти, додати до пісочної крихти кокосову стружку, перемішати.
- Посипати пиріг. Випікати за 190 градусів 30 хвилин.