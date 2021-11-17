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"Живе" варення з фейхоа – як швидко приготувати цю вітамінну бомбу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
17 листопада, 14:18
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Це варення не потрібно варити, щоб зберегти максимальну користь фрукта. Воно перетирається з цукром і має постояти в теплі трохи більше 3 годин
Варення з фейхоа
Варення з фейхоа / Фото: instagram.com/tan_chik_love

Виявляється, фейхоа – доволі універсальний фрукт. З ним можна приготувати класний салат, що вже казати про варення.

Зазвичай роблять так: беруть фейхоа та цукор у пропорції 1:1. Але краще, якщо фруктів буде все-таки більше.

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Авторка рецепта tan_chik_love не додавала подрібнених апельсинів та волоських горіхів. За бажанням це все можна використовувати.

Варення з фейхоа

Інгредієнти:

  • 1300 г фейхоа;
  • 1 кг цукру.

Як приготувати:

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  1. Фейхоа помити, зрізати хвостики і разом зі шкіркою перемолоти в комбайні, блендері або м'ясорубці.
  2. Додати цукор, перемішати і залишити в теплі на 3 години. За цей час треба кілька разів перемішати.
  3. Розлити по стерильних банках та прибрати в холодильник.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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