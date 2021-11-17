"Живе" варення з фейхоа – як швидко приготувати цю вітамінну бомбу

Це варення не потрібно варити, щоб зберегти максимальну користь фрукта. Воно перетирається з цукром і має постояти в теплі трохи більше 3 годин

Варення з фейхоа / Фото: instagram.com/tan_chik_love

Виявляється, фейхоа – доволі універсальний фрукт. З ним можна приготувати класний салат, що вже казати про варення.

Зазвичай роблять так: беруть фейхоа та цукор у пропорції 1:1. Але краще, якщо фруктів буде все-таки більше.

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Авторка рецепта tan_chik_love не додавала подрібнених апельсинів та волоських горіхів. За бажанням це все можна використовувати.

Варення з фейхоа

Інгредієнти:

1300 г фейхоа;

1 кг цукру.

Як приготувати:

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