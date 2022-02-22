Пхали из белокочанной капусты – простой рецепт грузинской закуски

Капуста, в нашем случае белокочанная, используется в кухнях многих стран. В Греции ее тушат с рисом, в Грузии готовят один из вкусных вариантов их известной закуски пхали.

Особенность этой закуски – большое количество грецких орехов и свежая кинза.

Пхали из белокочанной капусты / Фото: instagram.com/cookingwithfrancoandmarta/

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Автор рецепта – cookingwithfrancoandmarta – советует такие пропорции капусты и орехов. Овоща должно быть в четыре раза больше, чем орехов.

Пхали из белокочанной капусты

Пхали из белокочанной капусты / Фото: instagram.com/cookingwithfrancoandmarta/

Ингредиенты:

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капуста – 800 г;

грецкие орехи – 200 г;

свежая кинза – 50 г;

чеснок – 4 зуб.;

винный уксус – 2 ст. л.;

кориандр;

луковица;

зерна граната – по желанию;

соль, красный перец.

Из белокочанной капусты получается отличная запеканка. Как ее сделать – смотрите здесь.

Как приготовить:

Капусту разделить на четыре части. Удалить кочерыжку. Разделить на листья. Отварить в подсоленной воде. После закипания воды варить 5 минут. Остудить. Измельчить в мясорубке или комбайне. Слить жидкость через сито. Тем временем орехи, лук, чеснок, кинзу, чайную ложку кориандра, соль, красный перец и винный уксус соединить и измельчить. Смешать ореховую начинку с пюре из капусты. Добавить зерна граната и перемешать.

Здесь увидите, как приготовить пхали из капусты.