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Пхали из белокочанной капусты – простой рецепт грузинской закуски

Ирина Маслова
22 февраля, 12:53
Для начала капуста отваривается в подсоленной воде, потом превращается в пюре. После того, как жидкость из него стечет, оно соединяется с ореховой начинкой

Капуста, в нашем случае белокочанная, используется в кухнях многих стран. В Греции ее тушат с рисом, в Грузии готовят один из вкусных вариантов их известной закуски пхали.

Особенность этой закуски – большое количество грецких орехов и свежая кинза.

Пхали из белокочанной капусты / Фото: instagram.com/cookingwithfrancoandmarta/

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Автор рецепта – cookingwithfrancoandmarta – советует такие пропорции капусты и орехов. Овоща должно быть в четыре раза больше, чем орехов.

Пхали из белокочанной капусты

Пхали из белокочанной капусты / Фото: instagram.com/cookingwithfrancoandmarta/

Ингредиенты:

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  • капуста – 800 г;
  • грецкие орехи – 200 г;
  • свежая кинза – 50 г;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • винный уксус – 2 ст. л.;
  • кориандр;
  • луковица;
  • зерна граната – по желанию;
  • соль, красный перец.

Из белокочанной капусты получается отличная запеканка. Как ее сделать – смотрите здесь.

Как приготовить:

  1. Капусту разделить на четыре части. Удалить кочерыжку. Разделить на листья.
  2. Отварить в подсоленной воде. После закипания воды варить 5 минут. Остудить.
  3. Измельчить в мясорубке или комбайне. Слить жидкость через сито.
  4. Тем временем орехи, лук, чеснок, кинзу, чайную ложку кориандра, соль, красный перец и винный уксус соединить и измельчить.
  5. Смешать ореховую начинку с пюре из капусты. Добавить зерна граната и перемешать.

Здесь увидите, как приготовить пхали из капусты.

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