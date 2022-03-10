Пирог на скорую руку – тесто замешивается на кефире и растительном масле

Такие пироги очень удобны сразу по нескольким пунктам: количество ингредиентов практически одинаково. Это, как упрощенная шарлотка, только с сушеными ягодами или сухофруктами.

Последние, традиционно напоминаем, нужно подержать в горячей воде перед тем, как они попадут в тесто.

Пирог с сушеными ягодами / Фото: Инстаграм

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За счет разрыхлителя пирог поднимется и по текстуре будет похож на бисквит.

Рецепт со страницы activnaya_zhizn.

Пирог с сушеными ягодами

Пирог с сушеными ягодами / Фото: instagram.com/activnaya_zhizn

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Ингредиенты:

сахар, кефир – по 1 ст.;

мука – 2,5 ст.;

сушеные ягоды – 100 г;

яйца – 2 шт.;

масло растительное – 100 мл;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

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