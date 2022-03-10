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Пирог на скорую руку – тесто замешивается на кефире и растительном масле

Ирина Маслова
10 марта, 12:14
В тесто можно добавить сушеные ягоды, измельченные сухофрукты или орехи. Выпекать пирог начинайте под фольгой, чтобы верхушка не пригорела

Такие пироги очень удобны сразу по нескольким пунктам: количество ингредиентов практически одинаково. Это, как упрощенная шарлотка, только с сушеными ягодами или сухофруктами.

Последние, традиционно напоминаем, нужно подержать в горячей воде перед тем, как они попадут в тесто.

Пирог с сушеными ягодами / Фото: Инстаграм

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За счет разрыхлителя пирог поднимется и по текстуре будет похож на бисквит.

Рецепт со страницы activnaya_zhizn.

Пирог с сушеными ягодами

Пирог с сушеными ягодами / Фото: instagram.com/activnaya_zhizn

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Ингредиенты:

  • сахар, кефир – по 1 ст.;
  • мука – 2,5 ст.;
  • сушеные ягоды – 100 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • масло растительное – 100 мл;
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Рецепты сытных мини-пирогов из готового теста с разными начинками найдете здесь.

Как приготовить:

  1. К яйцам добавить соль, сахар, разрыхлитель. Взбить до однородности, добавить кефир, перемешать.
  2. Добавить просеянную муку и замесить тесто. Добавить ягоды.
  3. Выложить в смазанную маслом форму.
  4. Запекать при 180 градусов, укрыв фольгой. Как только почувствуете аромат пирога, убрать фольгу, выпекать до сухой шпажки.