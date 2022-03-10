Пиріг нашвидкуруч – тісто замішується на кефірі та олії

Такі пироги дуже зручні одразу за декількома пунктами: кількість інгредієнтів практично однакова. Це, як спрощена шарлотка, тільки із сушеними ягодами або сухофруктами.
Останні, традиційно нагадуємо, необхідно потримати в гарячій воді перед тим, як вони потраплять у тісто.
Пиріг із сушеними ягодами / Фото: Инстаграм
За рахунок розпушувача пиріг підніметься і за текстурою буде схожий на бісквіт.
Рецепт зі сторінки activnaya_zhizn.
Пиріг із сушеними ягодами
Пиріг із сушеними ягодами / Фото: instagram.com/activnaya_zhizn
Інгредієнти:
- цукор, кефір – по 1 ск.;
- борошно – 2,5 ск.;
- сушені ягоди – 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- олія – 100 мл;
- розпушувач – 1,5 ч. л.
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Як приготувати:
- До яєць додати сіль, цукор, розпушувач. Збити до однорідності, додати кефір, перемішати.
- Додати просіяне борошно і замісити тісто. Додати ягоди.
- Викласти у змащену олією форму.
- Запікати при 180 градусів, укривши фольгою. Щойно відчуєте аромат пирога, прибрати фольгу, випікати до сухої шпажки.