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Пиріг нашвидкуруч – тісто замішується на кефірі та олії

Ірина Маслова
10 березня, 12:14
У тісто можна додати сушені ягоди, подрібнені сухофрукти або горіхи. Випікати пиріг починайте під фольгою, щоб верхівка не пригоріла

Такі пироги дуже зручні одразу за декількома пунктами: кількість інгредієнтів практично однакова. Це, як спрощена шарлотка, тільки із сушеними ягодами або сухофруктами.

Останні, традиційно нагадуємо, необхідно потримати в гарячій воді перед тим, як вони потраплять у тісто.

Пиріг із сушеними ягодами / Фото: Инстаграм

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За рахунок розпушувача пиріг підніметься і за текстурою буде схожий на бісквіт.

Рецепт зі сторінки activnaya_zhizn.

Пиріг із сушеними ягодами

Пиріг із сушеними ягодами / Фото: instagram.com/activnaya_zhizn

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Інгредієнти:

  • цукор, кефір – по 1 ск.;
  • борошно – 2,5 ск.;
  • сушені ягоди – 100 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • олія – 100 мл;
  • розпушувач – 1,5 ч. л.

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Як приготувати:

  1. До яєць додати сіль, цукор, розпушувач. Збити до однорідності, додати кефір, перемішати.
  2. Додати просіяне борошно і замісити тісто. Додати ягоди.
  3. Викласти у змащену олією форму.
  4. Запікати при 180 градусів, укривши фольгою. Щойно відчуєте аромат пирога, прибрати фольгу, випікати до сухої шпажки.