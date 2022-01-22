Пиріг 3 склянки або спрощена шарлотка – як приготувати і рецепт

Схожий за складом пиріг, щоправда, ще й із сиром, готують у Польщі. Називається він варшавський.
Цей вкрай популярний у Болгарії та готується максимально просто. Борошно, манка, цукор беруться у рівних пропорціях. Щодо яблук, то не беріть надто кислі, і краще, якщо вони будуть соковитими.
У форму суха суміш і фрукти викладаються шарами, і вся ця справа заливається склянкою теплого молока. Тобто збивати, замішувати та вистоювати тісто не потрібно зовсім.
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Рецепт зі сторінки book_of_recipes_zss.
Пиріг 3 склянки – простий рецепт
Інгредієнти:
- 1 ск. борошна;
- 1 ск. цукору;
- 1 ск. манки;
- 1 ск. молока;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 1 кг яблук;
- 50 вершкове масло;
- лимонний сік, ванилін, кориця.
Ще з яблуками варто приготувати ароматний баварський торт. Крім яблук, потрібний сир.
Як приготувати:
- З'єднати манку, борошно, цукор, розпушувач, ванілін. Перемішати до однорідності.
- Яблука очистити від шкірки і насіння, натерти на крупній тертці, полити лимонним соком.
- Викласти в роз'ємну форму шарами, чергуючи суху суміш і яблука. Вершкове масло нарізати дрібно і викласти зверху. Залити гарячим молоком.
- Випікати за 180 градусів 45-50 хвилин або до сухої шпажки.