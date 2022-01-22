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Пиріг 3 склянки або спрощена шарлотка – як приготувати і рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 січня, 16:30
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До трьох склянок – борошна, манки, цукру – потрібна склянка молока. Воно, тепле, заливатиме викладені шарами суху суміш і яблука
Пиріг 3 склянки з яблуками - простий рецепт
Пиріг 3 склянки з яблуками - простий рецепт / Фото: instagram.com/volshebnica_vostoka

Схожий за складом пиріг, щоправда, ще й із сиром, готують у Польщі. Називається він варшавський.

Цей вкрай популярний у Болгарії та готується максимально просто. Борошно, манка, цукор беруться у рівних пропорціях. Щодо яблук, то не беріть надто кислі, і краще, якщо вони будуть соковитими.

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У форму суха суміш і фрукти викладаються шарами, і вся ця справа заливається склянкою теплого молока. Тобто збивати, замішувати та вистоювати тісто не потрібно зовсім.

Рецепт зі сторінки book_of_recipes_zss.

Пиріг 3 склянки – простий рецепт

Пиріг 3 склянки
Пиріг 3 склянки / Фото: instagram.com/book_of_recipes_zss

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Інгредієнти:

  • 1 ск. борошна;
  • 1 ск. цукору;
  • 1 ск. манки;
  • 1 ск. молока;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 1 кг яблук;
  • 50 вершкове масло;
  • лимонний сік, ванилін, кориця.

Ще з яблуками варто приготувати ароматний баварський торт. Крім яблук, потрібний сир.

Як приготувати:

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  1. З'єднати манку, борошно, цукор, розпушувач, ванілін. Перемішати до однорідності.
  2. Яблука очистити від шкірки і насіння, натерти на крупній тертці, полити лимонним соком.
  3. Викласти в роз'ємну форму шарами, чергуючи суху суміш і яблука. Вершкове масло нарізати дрібно і викласти зверху. Залити гарячим молоком.
  4. Випікати за 180 градусів 45-50 хвилин або до сухої шпажки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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