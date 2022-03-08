На кожен день та на 8 Березня – рецепт поживних мініпирогів з готового тіста

Тісто це листкове, пироги формуються порційно. Їхні автори пропонують взяти яйця, відварене м'ясо та трохи сиру для начинки, це все можна міняти та додавати інші інгредієнти

Мініпироги з начинкою / Фото: www.mashed.com

Ці мініпироги дуже симпатичні, можна готувати на сніданок і поставити, крім іншого, на святковий стіл до 8 Березня.

Рецепт від Мashed.com універсальний, тобто варіанти начинок можуть бути найрізноманітнішими, виходячи з вмісту вашого холодильника.

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Після формування заготівель для мініпирогів їх потрібно змастити яйцем, потримати в морозилці 10-15 хвилин. Яйця для начинки викладаються збитими та обсмаженими.

Мініпироги з ковбасою або відвареним м'ясом

Інгредієнти:

1 упаковка листкового тіста;

7 яєць;

бекон, відварене м'ясо або ковбаса;

сир;

сіль, перець;

сушені трави або свіжа зелень.

Рецепт салату "8 Березня" з рибних консервів та плавленого сиру знайдете тут.

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Як приготувати:

Розморозьте тісто. Духовку розігрійте до 180 градусів. Розріжте кожен лист листкового тіста на 4 квадрати, всього вийде 8. Складіть кожен квадрат навпіл по діагоналі, щоб вийшов трикутник, зробіть надрізи з лівого та правого боку. Розгорніть тісто і схрестіть кожен бік, щоб вийшла рамка. Викладіть квадратики з тіста на змащене олією або застелене папером деко. Збийте 1 яйце і злегка змастіть тісто. Заморозьте квадрати тіста впродовж 10 хвилин. Збийте решту яєць, злегка обсмажте, відкладіть. Випікайте заготівлі 10 хвилин. Вийміть тісто з духовки, проткніть центр виделкою. Викладіть начинку. Випікайте ще 10-15 хвилин, доки вони не стануть золотавими, а сир не розплавиться. Прикрасьте зеленню.

Тут дивіться, як сформувати ці мініпироги перед випіканням.