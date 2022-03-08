Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Без борошна та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Для веганів

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

На кожен день та на 8 Березня – рецепт поживних мініпирогів з готового тіста

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 09:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тісто це листкове, пироги формуються порційно. Їхні автори пропонують взяти яйця, відварене м'ясо та трохи сиру для начинки, це все можна міняти та додавати інші інгредієнти
Мініпироги з начинкою
Мініпироги з начинкою / Фото: www.mashed.com

Ці мініпироги дуже симпатичні, можна готувати на сніданок і поставити, крім іншого, на святковий стіл до 8 Березня.

Рецепт від Мashed.com універсальний, тобто варіанти начинок можуть бути найрізноманітнішими, виходячи з вмісту вашого холодильника.

Реклама

Після формування заготівель для мініпирогів їх потрібно змастити яйцем, потримати в морозилці 10-15 хвилин. Яйця для начинки викладаються збитими та обсмаженими.

Мініпироги з ковбасою або відвареним м'ясом

Інгредієнти:

  • 1 упаковка листкового тіста;
  • 7 яєць;
  • бекон, відварене м'ясо або ковбаса;
  • сир;
  • сіль, перець;
  • сушені трави або свіжа зелень.

Рецепт салату "8 Березня" з рибних консервів та плавленого сиру знайдете тут.

Реклама

Як приготувати:

  1. Розморозьте тісто. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  2. Розріжте кожен лист листкового тіста на 4 квадрати, всього вийде 8.
  3. Складіть кожен квадрат навпіл по діагоналі, щоб вийшов трикутник, зробіть надрізи з лівого та правого боку. Розгорніть тісто і схрестіть кожен бік, щоб вийшла рамка.
  4. Викладіть квадратики з тіста на змащене олією або застелене папером деко.
  5. Збийте 1 яйце і злегка змастіть тісто. Заморозьте квадрати тіста впродовж 10 хвилин.
  6. Збийте решту яєць, злегка обсмажте, відкладіть.
  7. Випікайте заготівлі 10 хвилин. Вийміть тісто з духовки, проткніть центр виделкою. Викладіть начинку.
  8. Випікайте ще 10-15 хвилин, доки вони не стануть золотавими, а сир не розплавиться.
  9. Прикрасьте зеленню.

Тут дивіться, як сформувати ці мініпироги перед випіканням.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.
Слава Україні!
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти