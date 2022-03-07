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Рецепт простого салату "8 Березня" з рибних консервів та плавленого сиру

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 березня, 14:35
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Консерви можуть бути будь-якими, кістки ретельно прибираємо. Ідеально, якщо є консервований тунець та свіжий огірок
Салат "8 Березня"
Салат "8 Березня" / Фото: Инстаграм

Коли хочеться хоч трохи, але свята, у нашому випадку 8 Березня, то все-таки цілком можливо організувати гідний та повноцінний стіл.

Ймовірно, один з найголовніших салатів цього дня – у вигляді вісімки. Звісно, інгредієнти можуть бути іншими, вашими улюбленими.

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Формувати цей салат потрібно на довгастій тарілці за допомогою двох склянок з різним діаметром горлечка.

Якщо у вас маринований огірок, важливо, щоб на смак він був не дуже гострим. Сік з нього потрібно ретельно віджати.

Салат "8 Березня" з консервованим тунцем

Салат "8 Березня" з консервованим тунцем
Салат "8 Березня" з консервованим тунцем / Фото: instagram.com/kitchen_every_day

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Інгредієнти:

  • 1 бляшанка консервованого тунця у власному соку;
  • 5 яєць:
  • 1 свіжий огірок або 1 маринований;
  • 50 г плавленого сиру;
  • зелень для прикраси;
  • майонез або соус.

Для соусу:

  • 150 г сметани;
  • по 1 ч. л. гірчиці, соєвого соусу.

Рецепт холодних закусок на 8 Березня з печінки тріски знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Яйця (окремо білок від жовтків), сир та огірок натерти на тертці. Перший шар: білок, змастити соусом, другий шар – тунець, знову соус, далі огірок, знову соус.
  2. Зверху викласти сир і на нього – білок. Прикрасити тертим жовтком та зеленню.
  3. Прибрати у холодильник мінімум на 15 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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