Холодні закуски на 8 Березня та на кожен день – швидкі рецепти з печінкою тріски

Зручно, що над заправкою цих закусок не слід думати. Можна використовувати олію, в якій і була печінка тріски. Рецепти максимально прості та бюджетні

Закуски з печінкою тріски / Фото: Колаж: Сьогодні

Печінка тріски – один з найкорисніших продуктів. Вона добре поєднується з овочами, з нею можна приготувати цікаві салати. Ці рецепти можна використовувати і для столу на 8 Березня.

Можна використовувати не тільки печінку, а й олію з бляшанки.

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Закуска, яка подається на багеті від _angela_cook_, готується з твердим сиром та яйцями.

Закуска з кукурудзою та яйцями – рецепт редакційний. Не даємо конкретної кількості інгредієнтів, беріть їх на свій смак.

Закуска з печінкою тріски на багеті

Закуска з печінкою тріски на багеті / Фото: instagram.com/__angela_cook__/

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Інгредієнти:

багет;

печінка тріски – 1 бляшанка;

яйце – 2 шт.;

сир твердий – 80 г;

зелена цибуля, кріп, часник,

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Як приготувати:

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Багет нарізати, обсмажити з одного боку на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії, обсмажений бік натерти часником. Печінку тріски злегка порубати ножем, додати яйця та сир, дрібно натерти. Додати нарізану зелень, перемішати. За бажанням додати олію з бляшанки. Намастити масу на багет.

Закуска з печінкою тріски та кукурудзою

Закуска з печінкою тріски та кукурудзою / Фото: instagram.com/ikra_moreprodukty/

Інгредієнти:

печінка тріски:

кошики;

нарізані варені яйця;

кукурудза;

зелень;

майонез або олія від тріски для заправки.

Тут дізнаєтеся, як смачно запекти тріску в золотавому паніруванні.

Як приготувати: