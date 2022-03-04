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Холодні закуски на 8 Березня та на кожен день – швидкі рецепти з печінкою тріски

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 березня, 15:06
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Зручно, що над заправкою цих закусок не слід думати. Можна використовувати олію, в якій і була печінка тріски. Рецепти максимально прості та бюджетні
Закуски з печінкою тріски
Закуски з печінкою тріски / Фото: Колаж: Сьогодні

Печінка тріски – один з найкорисніших продуктів. Вона добре поєднується з овочами, з нею можна приготувати цікаві салати. Ці рецепти можна використовувати і для столу на 8 Березня.

Можна використовувати не тільки печінку, а й олію з бляшанки.

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Закуска, яка подається на багеті від _angela_cook_, готується з твердим сиром та яйцями.

Закуска з кукурудзою та яйцями – рецепт редакційний. Не даємо конкретної кількості інгредієнтів, беріть їх на свій смак.

Закуска з печінкою тріски на багеті

Закуска з печінкою тріски на багеті
Закуска з печінкою тріски на багеті / Фото: instagram.com/__angela_cook__/

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Інгредієнти:

  • багет;
  • печінка тріски – 1 бляшанка;
  • яйце – 2 шт.;
  • сир твердий – 80 г;
  • зелена цибуля, кріп, часник,

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Як приготувати:

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  1. Багет нарізати, обсмажити з одного боку на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії, обсмажений бік натерти часником.
  2. Печінку тріски злегка порубати ножем, додати яйця та сир, дрібно натерти. Додати нарізану зелень, перемішати.
  3. За бажанням додати олію з бляшанки. Намастити масу на багет.

Закуска з печінкою тріски та кукурудзою

Закуска з печінкою тріски та кукурудзою
Закуска з печінкою тріски та кукурудзою / Фото: instagram.com/ikra_moreprodukty/

Інгредієнти:

  • печінка тріски:
  • кошики;
  • нарізані варені яйця;
  • кукурудза;
  • зелень;
  • майонез або олія від тріски для заправки.

Тут дізнаєтеся, як смачно запекти тріску в золотавому паніруванні.

Як приготувати:

  1. Поєднати всі інгредієнти та заправити.
  2. Розкласти по кошиках. Прикрасити зеленню.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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