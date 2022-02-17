Рецепти до дня народження – 3 цікаві салати з бекономм

Коли в салатах присутні продукти, що пройшли копчення, варто очікувати особливого смаку. Рецепти салатів до дня народження з копченою ковбасою ми публікували, тепер настав час бекону.
За кількістю інгредієнтів у кожному салаті можна приблизно зрозуміти, на скільки порцій він розрахований.
Салат з дор блю та горіхами за рецептом lili_mealsзаправляється соусом на основі діжонської гірчиці, винного оцту та оливкової олії.
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У салат з картоплею від a_agatova потрібні перепелині яйця та помідор з огірком.
У салат з пекінською капустою від фудблогерки urbanistka_vl потрібно трохи в'ялених помідорів.
Салат з беконом та пекінською капустою
Інгредієнти:
- пекінська капуста;
- половина авокадо та червоної цибулі;
- бекон сирокопчений – 100-150 г;
- в'ялені помідори (нарізані) – 2 ст. л.
Соус:
- зернова гірчиця, мед, оливкова олія – по 1 ст. л.;
- сік лимона – 2 ст. л.;
- майонез – 1 ч. л.;
- сіль, перець.
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Як приготувати:
- Капусту тонко нашаткувати. Викласти в салатник, додати сіль.
- Додати очищений і нарізаний скибочками авокадо (збризкати лимоном) і тонко нарізану червону цибулю, посипану сіллю. Додати в'ялені помідори.
- Бекон нарізати кубиками та обсмажити. Додати до салату.
- Поєднати інгредієнти для соусу, заправити салат.
Салат з беконом та картоплею
Інгредієнти:
- картопля – 6 шт.;
- бекон сирокопчений – 150 г;
- огірок – 2 шт.;
- помідор, червона цибуля – по 1 шт.;
- перепелині яйця – 10 шт.;
- гірчиця – 3 ч. л.;
- вода – 20 мл;
- оливкова олія, сіль, зелена цибуля, паприка.
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Як приготувати:
- Картоплю порізати, додати трохи оливкової олії, сіль, паприку, перемішати. Дати постояти 15 хвилин.
- Картоплю запекти впродовж 30 хвилин за 200 градусів.
- Для соусу змішати гірчицю, воду та оливкову олію.
- Помідори та огірки нарізати невеликими шматочками, варені перепелині яйця нарізати навпіл.
- Бекон нарізати та обсмажити на сухій сковороді.
- З'єднати всі інгредієнти та заправити соусом. Зверху посипати зеленою цибулею або іншою улюбленою зеленню.
Салат з беконом, дор блю та волоськими горіхами
Інгредієнти:
- листя салату;
- бекон сирокопчений – 150 г;
- волоські горіхи – жменя;
- дор блю – 50 г;
- грінки (сухарики) – 30 г;
- зелена цибуля, сіль, перець.
Заправка:
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- діжонська гірчиця, винний оцет – по 1 ч. л.
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Як приготувати:
- Змішати інгредієнти для заправки.
- Обсмажити на сухій сковороді бекон по 30 секунд з кожного боку.
- Викласти помите та обсушене листя салату, заправити соусом. Додати сіль та перець.
- Розкришити дор блю на листя, покласти бекон, злегка подрібнені волоські горіхи та дрібно нарізану зелену цибулю. Зверху прикрасити грінками.