Рецепти до дня народження – 3 цікаві салати з бекономм

Важливо в таких салатах не пересмажити бекон. Рекомендують робити це на сухій сковороді, на середньому вогні та по 30 секунд з кожного боку

Салати з беконом на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли в салатах присутні продукти, що пройшли копчення, варто очікувати особливого смаку. Рецепти салатів до дня народження з копченою ковбасою ми публікували, тепер настав час бекону.

За кількістю інгредієнтів у кожному салаті можна приблизно зрозуміти, на скільки порцій він розрахований.

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Салат з дор блю та горіхами за рецептом lili_mealsзаправляється соусом на основі діжонської гірчиці, винного оцту та оливкової олії.

У салат з картоплею від a_agatova потрібні перепелині яйця та помідор з огірком.

У салат з пекінською капустою від фудблогерки urbanistka_vl потрібно трохи в'ялених помідорів.

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Салат з беконом та пекінською капустою

Салат з беконом та пекінською капустою / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Інгредієнти:

пекінська капуста;

половина авокадо та червоної цибулі;

бекон сирокопчений – 100-150 г;

в'ялені помідори (нарізані) – 2 ст. л.

Соус:

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зернова гірчиця, мед, оливкова олія – по 1 ст. л.;

сік лимона – 2 ст. л.;

майонез – 1 ч. л.;

сіль, перець.

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Як приготувати:

Капусту тонко нашаткувати. Викласти в салатник, додати сіль. Додати очищений і нарізаний скибочками авокадо (збризкати лимоном) і тонко нарізану червону цибулю, посипану сіллю. Додати в'ялені помідори. Бекон нарізати кубиками та обсмажити. Додати до салату. Поєднати інгредієнти для соусу, заправити салат.

Салат з беконом та картоплею

Салат з беконом та картоплею / Фото: instagram.com/a_agatova/

Інгредієнти:

картопля – 6 шт.;

бекон сирокопчений – 150 г;

огірок – 2 шт.;

помідор, червона цибуля – по 1 шт.;

перепелині яйця – 10 шт.;

гірчиця – 3 ч. л.;

вода – 20 мл;

оливкова олія, сіль, зелена цибуля, паприка.

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Як приготувати:

Картоплю порізати, додати трохи оливкової олії, сіль, паприку, перемішати. Дати постояти 15 хвилин. Картоплю запекти впродовж 30 хвилин за 200 градусів. Для соусу змішати гірчицю, воду та оливкову олію. Помідори та огірки нарізати невеликими шматочками, варені перепелині яйця нарізати навпіл. Бекон нарізати та обсмажити на сухій сковороді. З'єднати всі інгредієнти та заправити соусом. Зверху посипати зеленою цибулею або іншою улюбленою зеленню.

Салат з беконом, дор блю та волоськими горіхами

Салат з беконом, дор блю та волоськими горіхами / Фото: instagram.com/lili_meals/

Інгредієнти:

листя салату;

бекон сирокопчений – 150 г;

волоські горіхи – жменя;

дор блю – 50 г;

грінки (сухарики) – 30 г;

зелена цибуля, сіль, перець.

Заправка:

оливкова олія – 1 ст. л.;

діжонська гірчиця, винний оцет – по 1 ч. л.

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Як приготувати: