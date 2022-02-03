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3 салати з мідіями на день народження – гості будуть у захваті

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 лютого, 10:49
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У кожен салат потрібні або заморожені мідії, або підкопчені, або в розсолі. Всі вони заправляються соусами на основі оливкової олії, меду, гірчиці
Салати з мідіями на день народження
Салати з мідіями на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Чомусь, коли потрібно приготувати оригінальні салати з дарами моря, мідії опиняються в аутсайдерах. Ми активно використовуємо креветки та кальмари, навіть печінку тріски, яку додаємо до найрізноманітніших овочів.

Настав час виправити цю несправедливу ситуацію і спробувати хоча б один з цих трьох салатів.

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У салат від фудблогерки makhovskaya_an йде паста фарфалє, її потрібно зовсім небагато, тільки як прикраса. В салат із сирними кульками за рецептом smolova_annмідії потрібні заморожені.

І, нарешті, цікавий салат із запеченим гарбузом від taninakuhnya. Овоч запікається з мускатним горіхом, часником та медом.

Салат з мідіями та запеченим гарбузом

Салат за мідіями та запеченим гарбузом
Салат за мідіями та запеченим гарбузом / Фото: instagram.com/taninakuhnya/

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Інгредієнти:

  • гарбуз – 240 г;
  • часник – 2 зуб.;
  • мускатний горіх – 1 ч. л.;
  • мед -1 год. л.;
  • листя салату – 100 г;
  • чері, болгарський перець – по 40 г;
  • мідії підкопчені – 16 шт.;
  • сир (за смаком) – 30 г

Для заправки:

  • олія оливкова – 60 мл;
  • гірчиця діжонська, винний оцет – по 1 ч. л.;
  • соєвий соус – 2 ст. л.
  • мед – 2 ч. л.
  • базилік, чебрець, орегано – за смаком.

Три незвичайні, але дуже цікаві салати з копченою ковбасою дізнаєтеся тут.

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Як приготувати:

  1. Очищений гарбуз порізати однаковими кубиками. Трохи посолити, поперчити, посипати мускатним горіхом і натерти пропущеними через прес часником та медом. Запекти у фользі за 200 градусів 20 хвилин.
  2. Солодкий перець та помідори нарізати, посипати пряними травами, злегка посолити та поперчити, збризкати оливковою олією. Запекти в духовці за 200 градусів 10 хвилин.
  3. Довільно порвати листя салату, додати перець з помідорами, гарбуз. Полити заправкою та все перемішати. Викласти у салатник.
  4. Зверху викласти сир, порізаний середніми шматочками, та мідії. За бажанням посипати пряними травами.

Салат з мідіями та сирними кульками

Салат з мідіями та сирними кульками
Салат з мідіями та сирними кульками / Фото: instagram.com/smolova_ann/

Інгредієнти:

  • мідії – 400 г;
  • рукола;
  • чері;
  • лимон або лимонний сік;

Для кульок:

  • знежирений сир – 200 г;
  • в'ялені томати в олії – 50 г (7-8 скибочок);
  • зубчик часнику;
  • сік лимона для мідій;
  • суміш перців.

Для заправки:

  • бальзамічний крем або трохи соєвого соусу.

Ще гостей можна почастувати салатом з яловичим язиком. Декілька таких рецептів зібрано тут.

Як приготувати:

  1. Руколу помити, просушити та викласти в тарілку, чері розрізати на 4 частини та викласти до руколи.
  2. На мінімальній кількості оливкової олії обсмажити кілька хвилин мідії, полити соком половини лимона. Коли охолонуть, викласти до овочів.
  3. Змішати сир з дрібно нарізаними в'яленими томатами, вичавити зубчик часнику і додати кілька чайних ложок олії з банки з томатами, поперчити.
  4. Скачати кульки та відправити до салату. Заправити за смаком.

Салат з мідіями, помідорами та фарфалє

Салат з мідіями, помідорами та фарфалє
Салат з мідіями, помідорами та фарфалє / Фото: instagram.com/makhovskaya_an

Інгредієнти:

  • макарони фарфалє;
  • відварені мідії у розсолі (1 баночка);
  • листя салату, петрушка, свіжа м'ята;
  • помідор, болгарський перець;
  • соняшникова або оливкова олія;
  • сіль.

Дуже цікавими виходять салати, коли в них є апельсин. Рецепти – тут.

Як приготувати:

  1. Мідії промити від розсолу, дати стекти воді. Помідори порізати кубиками. Перець – соломкою, листя салату порвати.
  2. Петрушку та м'яту нарізати дрібно.
  3. Макарони відварити в підсоленій воді.
  4. Усі інгредієнти змішати та заправити олією, додати сіль за смаком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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