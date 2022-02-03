3 салати з мідіями на день народження – гості будуть у захваті

Чомусь, коли потрібно приготувати оригінальні салати з дарами моря, мідії опиняються в аутсайдерах. Ми активно використовуємо креветки та кальмари, навіть печінку тріски, яку додаємо до найрізноманітніших овочів.
Настав час виправити цю несправедливу ситуацію і спробувати хоча б один з цих трьох салатів.
У салат від фудблогерки makhovskaya_an йде паста фарфалє, її потрібно зовсім небагато, тільки як прикраса. В салат із сирними кульками за рецептом smolova_annмідії потрібні заморожені.
Далі по темі
І, нарешті, цікавий салат із запеченим гарбузом від taninakuhnya. Овоч запікається з мускатним горіхом, часником та медом.
Салат з мідіями та запеченим гарбузом
Інгредієнти:
- гарбуз – 240 г;
- часник – 2 зуб.;
- мускатний горіх – 1 ч. л.;
- мед -1 год. л.;
- листя салату – 100 г;
- чері, болгарський перець – по 40 г;
- мідії підкопчені – 16 шт.;
- сир (за смаком) – 30 г
Для заправки:
- олія оливкова – 60 мл;
- гірчиця діжонська, винний оцет – по 1 ч. л.;
- соєвий соус – 2 ст. л.
- мед – 2 ч. л.
- базилік, чебрець, орегано – за смаком.
Три незвичайні, але дуже цікаві салати з копченою ковбасою дізнаєтеся тут.
Як приготувати:
- Очищений гарбуз порізати однаковими кубиками. Трохи посолити, поперчити, посипати мускатним горіхом і натерти пропущеними через прес часником та медом. Запекти у фользі за 200 градусів 20 хвилин.
- Солодкий перець та помідори нарізати, посипати пряними травами, злегка посолити та поперчити, збризкати оливковою олією. Запекти в духовці за 200 градусів 10 хвилин.
- Довільно порвати листя салату, додати перець з помідорами, гарбуз. Полити заправкою та все перемішати. Викласти у салатник.
- Зверху викласти сир, порізаний середніми шматочками, та мідії. За бажанням посипати пряними травами.
Салат з мідіями та сирними кульками
Інгредієнти:
- мідії – 400 г;
- рукола;
- чері;
- лимон або лимонний сік;
Для кульок:
- знежирений сир – 200 г;
- в'ялені томати в олії – 50 г (7-8 скибочок);
- зубчик часнику;
- сік лимона для мідій;
- суміш перців.
Для заправки:
- бальзамічний крем або трохи соєвого соусу.
Ще гостей можна почастувати салатом з яловичим язиком. Декілька таких рецептів зібрано тут.
Як приготувати:
- Руколу помити, просушити та викласти в тарілку, чері розрізати на 4 частини та викласти до руколи.
- На мінімальній кількості оливкової олії обсмажити кілька хвилин мідії, полити соком половини лимона. Коли охолонуть, викласти до овочів.
- Змішати сир з дрібно нарізаними в'яленими томатами, вичавити зубчик часнику і додати кілька чайних ложок олії з банки з томатами, поперчити.
- Скачати кульки та відправити до салату. Заправити за смаком.
Салат з мідіями, помідорами та фарфалє
Інгредієнти:
- макарони фарфалє;
- відварені мідії у розсолі (1 баночка);
- листя салату, петрушка, свіжа м'ята;
- помідор, болгарський перець;
- соняшникова або оливкова олія;
- сіль.
Дуже цікавими виходять салати, коли в них є апельсин. Рецепти – тут.
Як приготувати:
- Мідії промити від розсолу, дати стекти воді. Помідори порізати кубиками. Перець – соломкою, листя салату порвати.
- Петрушку та м'яту нарізати дрібно.
- Макарони відварити в підсоленій воді.
- Усі інгредієнти змішати та заправити олією, додати сіль за смаком.