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3 яскраві салати з апельсинами на день народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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20 січня, 10:47
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Апельсини обов'язково додадуть свіжості будь-якому салату. Ідеальні поєднання – з морепродуктами, сиром, зеленню. Цитрусові потрібно ретельно очистити від плівки та перегородок
Салати з апельсином на день народження
Салати з апельсином на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Салати, де є невелика присутність цитрусових, зараз не йдеться про заправки, обов'язково перетворять їх на дуже оригінальну страву.

Апельсини надають їм свіжості й найкраще поєднуються з морепродуктами, сиром та зеленню.

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Деякі рекомендують спробувати додати їх у салат, де є м'ясо курки або шинка.

Важливо ретельно очистити апельсин від плівок та перегородок, щоб він не гірчив. Ну й використати сік для заправки.

Для салату з креветками від irina_lobanova1, в заправку, потрібен бальзамічний соус.

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Салат з крабовими паличками за рецептом h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.gзаправляється майонезом, можна спробувати використовувати натуральний йогурт.

Для салату з апельсинами та дорблю від українського фудблогера foodforcook потрібен соєвий соус та волоські горіхи.

Салат з апельсином та дорблю

Салат з апельсином та дорблю
Салат з апельсином та дорблю / Фото: instagram.com/foodforcook/

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Інгредієнти:

  • листя салату;
  • 2 шт. апельсини;
  • 200 г дорблю;
  • 50 г волоських горіхів;
  • 1 ст. л. соєвий соус.

Ще три салати на день народження, де є сир, знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Апельсин почистити від зайвого, крупно нарізати.
  2. На тарілку викласти листя салату, апельсини, нарізаний сир та злегка подрібнені горіхи.
  3. Полити соєвим соусом за смаком.

Салат з апельсинами та крабовими паличками

Салат з апельсинами та крабовими паличками
Салат з апельсинами та крабовими паличками / Фото: instagram.com/h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.g/

Інгредієнти:

  • 150 г консервована кукурудза;
  • 1 шт. апельсин;
  • 300 г крабові палички;
  • 3 шт. яйця;
  • майонез, сіль, перець.

Якщо любите салати з крабовими паличками, то тут знайдете рецепт цікавої "Кориди".

Як приготувати:

  1. Яйця відварити, очистити. Крабові палички та яйця нарізати дрібним кубиком. Очищену м'якоть апельсина нарізати кубиками.
  2. З кукурудзи злити рідину та з'єднати всі інгредієнти.
  3. Заправити майонезом, довести до смаку сіллю та перцем, перемішати.

Салат з апельсином та креветками

Салат з апельсином та креветками
Салат з апельсином та креветками / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/

Інгредієнти на дві персони:

  • 60 г руколи;
  • 300 г великих креветок;
  • 20 г вершкового масла;
  • 1/2 ч. л. сушеного часнику;
  • 1 апельсин;
  • кілька тонких скибочок пармезану.

Для заправки:

  • 1 ст. л. апельсинового соку;
  • 5 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 ч. л. лимонного соку, бальзамічного соусу;
  • сіль, мелений перець – за смаком.

Ще можна приготувати додовлі ситний ліонський салат. Для нього потрібні бекон та яйця.

Як приготувати:

  1. Креветки розморозити та очистити від панцира. Обсмажити на вершковому маслі кілька хвилин з кожного боку. У процесі додати сушений часник.
  2. На тарілку викласти руколу. Очистити апельсин від перегородок та плівок. Вичавити сік в окрему ємність.
  3. Для заправки змішати апельсиновий сік, лимонний сік, оливкову олію та бальзамічний соус. Додати сіль та мелений перець. Полити салат заправкою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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