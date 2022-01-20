3 ярких салата с апельсинами на день рождения

Апельсины обязательно придадут свежесть любому салату. Идеальные сочетания – с морепродуктами, сыром, зеленью. Цитрусовые нужно тщательно очистить от пленки и перегородок

Салаты с апельсином на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Салаты, где есть небольшое присутствие цитрусовых, речь не идет о заправках, обязательно превратят их в очень оригинальное блюдо.

Апельсины придают им свежесть и лучше всего сочетаются с морепродуктами, сыром и зеленью.

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Некоторые рекомендуют попробовать добавить их в салат, где есть мясо курицы или ветчина.

Важно тщательно очистить апельсин от пленок и перегородок, чтобы он не горчил. Ну и использовать сок для заправки.

Для салата с креветками от irina_lobanova1, в заправку, нужен бальзамический соус.

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Салат с крабовыми палочками по рецепту h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.gзаправляется майонезом, можно попробовать использовать натуральный йогурт.

Для салата с апельсинами и дорблю от украинского фудблогера foodforcook нужен соевый соус и грецкие орехи.

Салат с апельсином и дорблю

Салат с апельсином и дорблю / Фото: instagram.com/foodforcook/

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Ингредиенты:

листья салата;

2 шт. апельсины;

200 г дорблю;

50 г грецкие орехи;

1 ст. л. соевый соус.

Еще три салата на день рождения, где есть сыр, найдете здесь.

Как приготовить:

Апельсин почистить от лишнего, нарезать крупно. На тарелку выложить листья салата, апельсины, нарезанный сыр и слегка измельченные орехи. Полить соевым соусом по вкусу.

Салат с апельсинами и крабовыми палочками

Салат с апельсинами и крабовыми палочками / Фото: instagram.com/h.o.m.e_c.o.o.k.i.n.g/

Ингредиенты:

150 г консервированная кукуруза ;

1 шт. апельсин;

300 г крабовые палочки;

3 шт. яйца;

майонез, соль, перец.

Если любите салаты с крабовыми палочками, то здесь найдете рецепт интересной "Корриды".

Как приготовить:

Яйца отварить, очистить. Крабовые палочки и яйца нарезать мелким кубиком. Очищенную мякоть апельсина нарезать кубиками. С кукурузы слить жидкость и соединить все ингредиенты. Заправить майонезом, довести до вкуса солью и перцем, перемешать.

Салат с апельсином и креветками

Салат с апельсином и креветками / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/

Ингредиенты на две персоны:

60 г руколы;

300 г крупных креветок;

20 г сливочного масла;

1/2 ч. л. сушеного чеснока;

1 апельсин;

несколько тонких ломтиков пармезана.

Для заправки:

1 ст. л. апельсинового сока;

5 ст. л. оливкового масла;

по 1 ч. л. лимонного сока, бальзамического соуса;

соль, молотый перец – по вкусу.

Еще можно приготовить достаточно сытный лионский салат. Для него нужны бекон и яйца.

Как приготовить: