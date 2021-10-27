3 оригінальні салати із сиром, які потрібно приготувати до дня народження

Салати – це те, чиї рецепти активно шукають та діляться. Але найголовніше – це широке поле для експериментів. Експериментів не тільки із заправками, а й поєднаннями продуктів у них.
Якщо ви вже знаєте, які неповторні салати приготувати до дня народження, додайте до цього списку кілька з сиром.
Автор салату з грушею та горгондзолою – mama_psycheyii – радить не обмежуватися лише цим сиром. Його можна замінити на будь-який інший, але з пліснявою.
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Для салату "Бахор" від povarenok_as потрібна буде яловичина. Якщо її немає, сміливо замінюйте шинкою.
У салаті з баклажанами від olga_v_malich є вершковий сир. Баклажан потрібно буде обсмажити в паніровці.
Салат з хрусткими баклажанами та вершковим сиром
Інгредієнти:
- Олія – 20 мл
- Чері – 3 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Половина лимона
- Мед, кетчуп – по 1 ст. л.
- Кінза – 2 гілочки
- Крохмаль – 30 г
- Перець чилі (маленький) – 1 шт.
- Дрібка кунжуту
- Сіль, олія для обсмажування баклажанів
Як приготувати:
- Баклажан нарізати великими шматочками. Додати до нього кетчуп та перемішати.
- Додати кукурудзяний крохмаль і обваляти з усіх боків.
- Обсмажити в олії 2-3 хвилини до рум'яності, перекласти на паперові серветки.
- Для заправки вичавити сік половини лимона, додати мед, дрібно нарізати чилі, налити 20 мл олії та перемішати.
- Помідори чері розрізати на 4 часточки і перекласти в салатник.
- До помідорів перекласти баклажани, нарвати руками кінзу, полити заправкою та посолити.
- Перемішати та перекласти на порційну тарілку. Викласти чайною ложкою вершковий сир.
- Прикрасити кінзою та кунжутом.
Салат з грушею та горгондзолою
Інгредієнти:
- Груша – 3 шт.
- Бекон – 500 г
- Рукола – 1 упаковка або суміш для салату
- Горгондзола – 50 г
Для заправки:
- Цибулина – 1 маленька
- Мед, гірчиця – по 1 ч. л.
- Лимонний сік, сіль, перець, олія
Як приготувати:
- Бекон обсмажити на сухій сковороді до рум'яного кольору, викласти на паперовий рушник.
- У сік від бекону додати|добавляти| нарізану на пластини грушу і обсмажити до м'якості.
- Для заправки цибулю нарізати дрібними кубиками, додати гірчицю, мед, лимонний сік, олію, сіль та перець. Довести до смаку спеціями.
- На плоску тарілку викласти салат, зверху додати бекон, потім грушу і заправити.
- Сир розрізати та посипати салат.
5 салатів з грушею з ідеальними для неї інгредієнтами
Салат "Бахор"
Інгредієнти:
- Яловичина (шинка) – 300 г
- Помідор, огірок – по 2 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 1 зуб.
- Твердий сир – 100 г
- Яйця – 3 шт.
- Зелень, сіль, перець – за смаком
- Йогурт, сметана або майонез – за смаком
Як приготувати:
- Яловичину відварити в підсоленій воді до м'якості м'яса. Нарізати кубиками.
- Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом і промити плинною водою для видалення зайвої гіркоти.
- Нарізати кубиками варені яйця.
- Огірки і помідори нарізати тонкою соломкою, викласти в глибоку миску, додати цибулю і подрібнений часник. До овочів додати м'ясо і яйця.
- Натерти сир і подрібнити зелень. Поперчити і полити за смаком. Заправити майонезом, сметаною або йогуртом.