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Кращі рецепти жульєна на день народження, коли потрібна ідеальна гаряча закуска

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 жовтня, 13:29
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Він зручний тим, що готується максимально швидко і має презентабельний вигляд. Жульєн можна приготувати не тільки з куркою і грибами, а й з червоною рибою, і навіть овочевий з баклажаном і кабачком
Рецепти жульєна до дня народження
Рецепти жульєна до дня народження / Фото: Depositphotos

Жульєн у тому вигляді, в якому ми його знаємо, – виключно наша вигадка. Французи жульєном називають спосіб нарізки овочів, коли з-під ножа вони виходять завтовшки півтора міліметра. Саме слово з французької можна перекласти як "липневий". Тобто пора року, коли багато овочів і їх потрібно активно готувати.

Але тим не менш, наша кулінарна вигадка міцно засіла на столах і цілком гідна стати частиною святкового меню. Тож якщо шукаєте щось швидке і смачне у якості гарячої закуски на день народження, можна спробувати жульєн.

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Жульєн з білими грибами і сиром

Жульєн з білими грибами і сиром
Жульєн з білими грибами і сиром / Фото: instagram.com/innissa_pp/?hl=ru

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 1 шт.
  • Білі гриби – 200 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Натуральний йогурт – 20 г
  • Сир – 1 ст. л.
  • Сир твердий – 50 г
  • Сіль, спеції

Як приготувати:

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  1. Філе нарізати кубиками й обсмажити зі спеціями. Додати дрібно нарізані цибулю і часник. Готувати 10 хвилин.
  2. Додати дрібно нарізані гриби і готувати ще 10 хвилин. Тертий твердий сир змішати із сиром.
  3. Розкласти по формах, зверху викласти сирну масу і запікати 25 хвилин за 200 градусів.

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Жульєн з помідором і баклажаном

Жульєн з помідором і баклажаном
Жульєн з помідором і баклажаном / Фото: instagram.com/eliza_gluzskaya/?hl=ru

Інгредієнти:

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  • Баклажан – 1 шт.
  • Помідори – 3 шт.
  • Кабачок – половина
  • Вершки – 200 мл
  • Сир твердий – 100 г
  • Часник – 1 зуб.
  • Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

  1. Баклажан тонко нарізати і обсмажити в олії з обох боків. Обсмажити нарізану цибулю, додати нарізані кабачок і помідори, подрібнений часник і тушкувати 10 хвилин.
  2. Залити вершками, посолити, поперчити. Додати натертий сир і перемішати.
  3. На дно форм викласти баклажан і залити овочами у вершках.
  4. Запікати 15 хвилин за 180 градусів.

Жульєн з рибою

Жульєн з рибою
Жульєн з рибою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Філе червоної риби, печериці – по 300 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Вершки 10% – 350 мл
  • Сир твердий – 100 г
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Сіль, перець, спеції, зелень

Як приготувати:

  1. Філе промити, нарізати кубиками. Сир натерти, цибулю дрібно нарізати. Гриби нарізати тонкими пластинками і обсмажувати, доки не випарується рідина.
  2. Цибулю обсмажити до м'якості і додати гриби. Потім додати рибу, посипати борошном, посолити, поперчити і готувати 3-5 хвилин.
  3. Влити вершки і готувати, доки соус не загусне. Розкласти по формах, посипати тертим сиром.
  4. Випікати за 200 градусів 7-10 хвилин.

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Жульєн з картоплею, куркою і грибами

Жульєн з картоплею, куркою і грибами
Жульєн з картоплею, куркою і грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Картопля – 800 г
  • Філе – 300 г
  • Печериці – 200 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Молоко – 500 мл
  • Борошно – 50 г
  • Сир – 150 г
  • Олія
  • Сіль, перець, спеції, зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. Картоплю нарізати соломкою і обсмажити. Курку і гриби нарізати і окремо тушкувати 30 хвилин. Додати спеції, посолити, поперчити.
  2. Для соусу розтопити вершкове масло, просіяти борошно, додати молоко, перемішати. Готувати до загустіння і додати до грибів і курки.
  3. Коли соус закипить, додати дрібно нарізаний кріп.
  4. На дно форм викласти картоплю. Додати гриби і курку, посипати тертим сиром.
  5. Запікати 20 хвилин за 180 градусів.

Жульєн зі свининою і печерицями

Жульєн зі свининою та грибами
Жульєн зі свининою та грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Свинина, гриби – по 200 г
  • Вершки 30% – 250 г
  • Сир твердий – 50 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Гриби і м'ясо нарізати соломкою. Цибулю – тонкими кільцями.
  2. Обсмажити цибулю 2 хвилини, додати м'ясо і гриби, готувати ще 20 хвилин.
  3. Додати вершки і протушкувати 10 хвилин.
  4. Розкласти в форму, посипати тертим сиром і випікати за 180 градусів до появи скоринки.
  5. Прикрасити зеленню.

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Курячий жульєн з грибами

Жульєн з куркою та грибами
Жульєн з куркою та грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 2 порції:

  • Куряче філе, печериці – по 100 г
  • Цибуля ріпчаста – 50 г
  • Вершки 20% – 100 мл
  • Сир – 50 г
  • Олія – 1-2 ст. л.
  • Сіль, перець, спеції, зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. Курку, гриби і цибулю порізати соломкою.
  2. Усі інгредієнти пасерувати на олії. Посолити і поперчити за смаком. Додати вершки, прогріти до загустіння.
  3. Викласти все у форми та посипати тертим сиром.
  4. Запікати 10 хвилин за 200 градусів. Прикрасити зеленню.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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