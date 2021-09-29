7 нескладних і красивих гарячих закусок до дня народження

Це камамбер у кунжутній паніровці, сицилійська закуска аранчіні з моцарелою, запечене кільце з лаваша з куркою і сиром. З овочевих закусок – фаршировані баклажани і помідори

Камамбер у кунжутній паніровці / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/

Гарячі закуски – це певна відповідальність. Вони мають бути на розігріві основних м'ясних страв, але при цьому не наситити гостей, хіба що посилити апетит. Тому в таких закусках будуть доречними овочі та зовсім трохи м'яса або риби. Смажений камамбер і сицилійська закуска аранчіні – речі ситні, це теж варто врахувати.

Фаршировані помідори

Фаршировані помідори / Фото: instagram.com/alena_sokolovva/

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Інгредієнти:

Фарш за смаком – 500 г

Помідори – 6-7 шт.

Цибуля – 2 шт.

Рис – склянка

Свіжий зелений горошок – 300 г

Яйце – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Сіль і спеції – за смаком

Як приготувати:

Дістати з помідорів серцевину, подрібнити зі спеціями. Додати води в пропорції 1:1. Фарш змішати з подрібненою цибулею і яйцями. Посолити, поперчити. Рис відварити до напівготовності. Змішати з горошком і тертою морквою. Викласти рис у форму для запікання, зробити поглиблення і викласти помідори. Залити соусом із серцевин помідорів. Запікати за 180 градусів 40 хвилин. Посипати тертим сиром і запікати ще 10 хвилин. Прикрасити зеленню.

Аранчіні

Аранчині з моцарелою / Фото: Depositphotos

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Рисова оболонка:

Шафран – щіпка або 1 ст. л. куркуми

Масло вершкове – 15 г

Рис – 250 г

Вода – 600 мл

Сіль – щіпка

Твердий сир – 50 г

Панірування:

Панірувальні сухарі – 1 склянка

Борошно – 100 г

Вода – 150 мл

Сіль – щіпка

Начинка:

Ріпчаста цибуля – 50 г

Олія – 2 ст. л.

Свинячий або яловичий фарш – 50 г

Сухе червоне вино – 25 мл

Помідори – 100 г

Зелений горошок – 50 г

Твердий сир – 25 г

Сіль, перець – за смаком

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Спосіб приготування:

Залийте шафран 100 мл води. Або розведіть куркуму в 100 мл води. Сир натріть на дрібній тертці. Відваріть рис і влийте шафранову воду, перемішайте і протушкуйте кілька хвилин. Зніміть з вогню і додайте олію. Додайте тертий сир і знову все перемішайте. Розкладіть рис на великій плоскій тарілці тонким шаром. Для начинки цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте фарш, обсмажте до готовності. Влийте 25 мл сухого червоного вина і тушкуйте ще 5-7 хвилин. Помідори наріжте кубиками, обсмажте на олії разом із зеленим горошком. Змішайте овочі з фаршем, сиром і спеціями. Для паніровки з'єднайте всі інгредієнти, замісіть однорідне тісто. Сформуйте аранчіні. Занурте кульку спочатку в тісто, потім у сухарі. Розігрійте олію та обсмажте аранчіні по 3-5 хвилин з кожного боку. Викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.

Запечене кільце з лаваша з куркою

Запечене кільце з лаваша з куркою / Фото: instagram.com/elena_happycook/

Інгредієнти:

Лаваш вірменський – 1 шт.

Фарш курячий – 200 г

Цибуля – половина

Яйце варене – 2 шт.

Сир твердий – 150 г

Кріп – невеликий пучок

Часник – 2 зуб.

Майонез

Яйце для змазування

Як приготувати:

Лаваш скласти вдвічі. Обрізати лаваш по контуру великої тарілки, щоб вийшло два кола. Фарш обсмажити з цибулею. Сир натерти на дрібній тертці. Варені яйця, часник і кріп подрібнити. З'єднати фарш з яйцями, кропом і половиною сиру і майонезом, подрібненим часником. Посолити, перемішати. Одне коло з лаваша змастити збитим яйцем і посипати половиною відкладеного сиру. Накрити другим колом лаваша. Розрізати кола на 8-10 частин. Трикутники розкласти на деку в вигляді сонця. Змастити яйцем. По внутрішньому краю викласти фарш у вигляді кільця, присипати сиром. Загорнути трикутники гострими краями всередину. Закріпити відповідною формою або банкою. Змастити яйцем, посипати кунжутом. Випікати за температури 180 градусів, доки не підрум'яниться.

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Фаршировані баклажани

Фаршировані баклажани / Фото: instagram.com/viktoria_ssh/

Інгредієнти:

Баклажани – 2 шт.

Помідор, цибулю, яйце – по 1 шт.

Часник – 3 зуб.

Сир – 50 г

Зелень, сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

Розрізати баклажани навпіл, проколоти виделкою і змастити оливковою олією. Запекти впродовж 35 хвилин за 230 градусів. Для начинки обсмажити нарізану цибулю з подрібненим часником, нарізати помідор і зелень, натерти сир. Усе змішати, додати яйце, сіль і спеції. З баклажанів дістати м'якоть, нарізати і додати до начинки. Начинити човники і запікати 15 хвилин за 180 градусів.

Камамбер у кунжутній паніровці

Камамбер у кунжутній паніровці / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/

Інгредієнти:

Сир камамбер – 150 г

Оливкова олія, кунжут

Яйце – 1 шт.

Борошно – 50 г

Як приготувати:

Камамбер розрізати на трикутники. Підготувати три тарілки зі збитим яйцем, борошном і кунжутом. Сир вмочити в яйці, потім у борошні, знову в яйці і потім в кунжуті. Що більше буде кунжуту, то менше сир буде витікати при обсмажуванні. Викласти трикутники сиру на розігріту сковороду і обсмажити з усіх боків до золотистого кольору. Подавати закуску гарячою з медом, прикрасивши горіхами.

Курячі гнізда

Курячі гнізда / Фото: instagram.com/food_and_flood/

Інгредієнти:

Курячий фарш – 500 г

Моцарела – 10 мінікульок

Чері – 5 шт.

Паприка – 1 ч. л.

Часник – 2 зуб.

Борошно – 2 ст. л.

Базилік, петрушка, сіль, перець

Як приготувати:

Фарш посолити, додати спеції, ретельно вимісити. Розділити на п'ять рівних частин. Сформувати кульки і обваляти в борошні. Зробити поглиблення для начинки і викласти гнізда на пергамент. У поглиблення додати подрібнені базилік, петрушку і часник. Чері бланшувати, зняти шкірку. У кожне гніздо покласти по одному помідору і по дві кульки моцарели. прикрасити паприкою Запікати 45 хвилин за 180 градусів.

Жульєн в булочках з куркою і грибами

Жульєн у булочках / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (на 2 особи):

Твердий сир – 100 г

Куряче філе – 300 г

Олія – 50 мл

Вершки – 100 мл

Гриби – 200 г

Цибуля – 1 шт.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування: