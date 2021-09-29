7 нескладних і красивих гарячих закусок до дня народження

Гарячі закуски – це певна відповідальність. Вони мають бути на розігріві основних м'ясних страв, але при цьому не наситити гостей, хіба що посилити апетит. Тому в таких закусках будуть доречними овочі та зовсім трохи м'яса або риби. Смажений камамбер і сицилійська закуска аранчіні – речі ситні, це теж варто врахувати.
Фаршировані помідори
Інгредієнти:
- Фарш за смаком – 500 г
- Помідори – 6-7 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Рис – склянка
- Свіжий зелений горошок – 300 г
- Яйце – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сіль і спеції – за смаком
Як приготувати:
- Дістати з помідорів серцевину, подрібнити зі спеціями. Додати води в пропорції 1:1.
- Фарш змішати з подрібненою цибулею і яйцями. Посолити, поперчити.
- Рис відварити до напівготовності. Змішати з горошком і тертою морквою.
- Викласти рис у форму для запікання, зробити поглиблення і викласти помідори.
- Залити соусом із серцевин помідорів.
- Запікати за 180 градусів 40 хвилин. Посипати тертим сиром і запікати ще 10 хвилин.
- Прикрасити зеленню.
Аранчіні
Рисова оболонка:
- Шафран – щіпка або 1 ст. л. куркуми
- Масло вершкове – 15 г
- Рис – 250 г
- Вода – 600 мл
- Сіль – щіпка
- Твердий сир – 50 г
Панірування:
- Панірувальні сухарі – 1 склянка
- Борошно – 100 г
- Вода – 150 мл
- Сіль – щіпка
Начинка:
- Ріпчаста цибуля – 50 г
- Олія – 2 ст. л.
- Свинячий або яловичий фарш – 50 г
- Сухе червоне вино – 25 мл
- Помідори – 100 г
- Зелений горошок – 50 г
- Твердий сир – 25 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Залийте шафран 100 мл води. Або розведіть куркуму в 100 мл води. Сир натріть на дрібній тертці.
- Відваріть рис і влийте шафранову воду, перемішайте і протушкуйте кілька хвилин.
- Зніміть з вогню і додайте олію. Додайте тертий сир і знову все перемішайте.
- Розкладіть рис на великій плоскій тарілці тонким шаром.
- Для начинки цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте фарш, обсмажте до готовності.
- Влийте 25 мл сухого червоного вина і тушкуйте ще 5-7 хвилин. Помідори наріжте кубиками, обсмажте на олії разом із зеленим горошком. Змішайте овочі з фаршем, сиром і спеціями.
- Для паніровки з'єднайте всі інгредієнти, замісіть однорідне тісто.
- Сформуйте аранчіні. Занурте кульку спочатку в тісто, потім у сухарі.
- Розігрійте олію та обсмажте аранчіні по 3-5 хвилин з кожного боку. Викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.
Запечене кільце з лаваша з куркою
Інгредієнти:
- Лаваш вірменський – 1 шт.
- Фарш курячий – 200 г
- Цибуля – половина
- Яйце варене – 2 шт.
- Сир твердий – 150 г
- Кріп – невеликий пучок
- Часник – 2 зуб.
- Майонез
- Яйце для змазування
Як приготувати:
- Лаваш скласти вдвічі. Обрізати лаваш по контуру великої тарілки, щоб вийшло два кола.
- Фарш обсмажити з цибулею. Сир натерти на дрібній тертці.
- Варені яйця, часник і кріп подрібнити. З'єднати фарш з яйцями, кропом і половиною сиру і майонезом, подрібненим часником. Посолити, перемішати.
- Одне коло з лаваша змастити збитим яйцем і посипати половиною відкладеного сиру. Накрити другим колом лаваша.
- Розрізати кола на 8-10 частин. Трикутники розкласти на деку в вигляді сонця. Змастити яйцем.
- По внутрішньому краю викласти фарш у вигляді кільця, присипати сиром.
- Загорнути трикутники гострими краями всередину. Закріпити відповідною формою або банкою.
- Змастити яйцем, посипати кунжутом.
- Випікати за температури 180 градусів, доки не підрум'яниться.
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Фаршировані баклажани
Інгредієнти:
- Баклажани – 2 шт.
- Помідор, цибулю, яйце – по 1 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Сир – 50 г
- Зелень, сіль, спеції – за смаком
Як приготувати:
- Розрізати баклажани навпіл, проколоти виделкою і змастити оливковою олією. Запекти впродовж 35 хвилин за 230 градусів.
- Для начинки обсмажити нарізану цибулю з подрібненим часником, нарізати помідор і зелень, натерти сир. Усе змішати, додати яйце, сіль і спеції.
- З баклажанів дістати м'якоть, нарізати і додати до начинки.
- Начинити човники і запікати 15 хвилин за 180 градусів.
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Камамбер у кунжутній паніровці
Інгредієнти:
- Сир камамбер – 150 г
- Оливкова олія, кунжут
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 50 г
Як приготувати:
- Камамбер розрізати на трикутники. Підготувати три тарілки зі збитим яйцем, борошном і кунжутом.
- Сир вмочити в яйці, потім у борошні, знову в яйці і потім в кунжуті. Що більше буде кунжуту, то менше сир буде витікати при обсмажуванні.
- Викласти трикутники сиру на розігріту сковороду і обсмажити з усіх боків до золотистого кольору.
- Подавати закуску гарячою з медом, прикрасивши горіхами.
Курячі гнізда
Інгредієнти:
- Курячий фарш – 500 г
- Моцарела – 10 мінікульок
- Чері – 5 шт.
- Паприка – 1 ч. л.
- Часник – 2 зуб.
- Борошно – 2 ст. л.
- Базилік, петрушка, сіль, перець
Як приготувати:
- Фарш посолити, додати спеції, ретельно вимісити. Розділити на п'ять рівних частин. Сформувати кульки і обваляти в борошні. Зробити поглиблення для начинки і викласти гнізда на пергамент.
- У поглиблення додати подрібнені базилік, петрушку і часник.
- Чері бланшувати, зняти шкірку. У кожне гніздо покласти по одному помідору і по дві кульки моцарели. прикрасити паприкою
- Запікати 45 хвилин за 180 градусів.
Жульєн в булочках з куркою і грибами
Інгредієнти (на 2 особи):
- Твердий сир – 100 г
- Куряче філе – 300 г
- Олія – 50 мл
- Вершки – 100 мл
- Гриби – 200 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Гриби нарізати тонкими пластинами, цибулю подрібнити і обсмажити на розігрітій олії.
- Відварити філе в підсоленій воді. Нарізати і змішати з грибами і вершками.
- Зрізати верхівку у булочок, прибрати м'якоть. Нафарширувати. Зверху натерти сир.
- Запікати 20 хвилин за 180 градусів.
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