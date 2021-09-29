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7 нескладних і красивих гарячих закусок до дня народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 вересня, 11:55
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Це камамбер у кунжутній паніровці, сицилійська закуска аранчіні з моцарелою, запечене кільце з лаваша з куркою і сиром. З овочевих закусок – фаршировані баклажани і помідори
Камамбер у кунжутній паніровці
Камамбер у кунжутній паніровці / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/

Гарячі закуски – це певна відповідальність. Вони мають бути на розігріві основних м'ясних страв, але при цьому не наситити гостей, хіба що посилити апетит. Тому в таких закусках будуть доречними овочі та зовсім трохи м'яса або риби. Смажений камамбер і сицилійська закуска аранчіні – речі ситні, це теж варто врахувати.

Фаршировані помідори

Фаршировані помідори
Фаршировані помідори / Фото: instagram.com/alena_sokolovva/

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Інгредієнти:

  • Фарш за смаком – 500 г
  • Помідори – 6-7 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Рис – склянка
  • Свіжий зелений горошок – 300 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сіль і спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Дістати з помідорів серцевину, подрібнити зі спеціями. Додати води в пропорції 1:1.
  2. Фарш змішати з подрібненою цибулею і яйцями. Посолити, поперчити.
  3. Рис відварити до напівготовності. Змішати з горошком і тертою морквою.
  4. Викласти рис у форму для запікання, зробити поглиблення і викласти помідори.
  5. Залити соусом із серцевин помідорів.
  6. Запікати за 180 градусів 40 хвилин. Посипати тертим сиром і запікати ще 10 хвилин.
  7. Прикрасити зеленню.

Аранчіні

Аранчині з моцарелою
Аранчині з моцарелою / Фото: Depositphotos

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Рисова оболонка:

  • Шафран – щіпка або 1 ст. л. куркуми
  • Масло вершкове – 15 г
  • Рис – 250 г
  • Вода – 600 мл
  • Сіль – щіпка
  • Твердий сир – 50 г

Панірування:

  • Панірувальні сухарі – 1 склянка
  • Борошно – 100 г
  • Вода – 150 мл
  • Сіль – щіпка

Начинка:

  • Ріпчаста цибуля – 50 г
  • Олія – 2 ст. л.
  • Свинячий або яловичий фарш – 50 г
  • Сухе червоне вино – 25 мл
  • Помідори – 100 г
  • Зелений горошок – 50 г
  • Твердий сир – 25 г
  • Сіль, перець – за смаком
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Спосіб приготування:

  1. Залийте шафран 100 мл води. Або розведіть куркуму в 100 мл води. Сир натріть на дрібній тертці.
  2. Відваріть рис і влийте шафранову воду, перемішайте і протушкуйте кілька хвилин.
  3. Зніміть з вогню і додайте олію. Додайте тертий сир і знову все перемішайте.
  4. Розкладіть рис на великій плоскій тарілці тонким шаром.
  5. Для начинки цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте фарш, обсмажте до готовності.
  6. Влийте 25 мл сухого червоного вина і тушкуйте ще 5-7 хвилин. Помідори наріжте кубиками, обсмажте на олії разом із зеленим горошком. Змішайте овочі з фаршем, сиром і спеціями.
  7. Для паніровки з'єднайте всі інгредієнти, замісіть однорідне тісто.
  8. Сформуйте аранчіні. Занурте кульку спочатку в тісто, потім у сухарі.
  9. Розігрійте олію та обсмажте аранчіні по 3-5 хвилин з кожного боку. Викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.

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Запечене кільце з лаваша з куркою

Запечене кільце з лаваша з куркою
Запечене кільце з лаваша з куркою / Фото: instagram.com/elena_happycook/

Інгредієнти:

  • Лаваш вірменський – 1 шт.
  • Фарш курячий – 200 г
  • Цибуля – половина
  • Яйце варене – 2 шт.
  • Сир твердий – 150 г
  • Кріп – невеликий пучок
  • Часник – 2 зуб.
  • Майонез
  • Яйце для змазування

Як приготувати:

  1. Лаваш скласти вдвічі. Обрізати лаваш по контуру великої тарілки, щоб вийшло два кола.
  2. Фарш обсмажити з цибулею. Сир натерти на дрібній тертці.
  3. Варені яйця, часник і кріп подрібнити. З'єднати фарш з яйцями, кропом і половиною сиру і майонезом, подрібненим часником. Посолити, перемішати.
  4. Одне коло з лаваша змастити збитим яйцем і посипати половиною відкладеного сиру. Накрити другим колом лаваша.
  5. Розрізати кола на 8-10 частин. Трикутники розкласти на деку в вигляді сонця. Змастити яйцем.
  6. По внутрішньому краю викласти фарш у вигляді кільця, присипати сиром.
  7. Загорнути трикутники гострими краями всередину. Закріпити відповідною формою або банкою.
  8. Змастити яйцем, посипати кунжутом.
  9. Випікати за температури 180 градусів, доки не підрум'яниться.

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Фаршировані баклажани

Фаршировані баклажани
Фаршировані баклажани / Фото: instagram.com/viktoria_ssh/

Інгредієнти:

  • Баклажани – 2 шт.
  • Помідор, цибулю, яйце – по 1 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Сир – 50 г
  • Зелень, сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Розрізати баклажани навпіл, проколоти виделкою і змастити оливковою олією. Запекти впродовж 35 хвилин за 230 градусів.
  2. Для начинки обсмажити нарізану цибулю з подрібненим часником, нарізати помідор і зелень, натерти сир. Усе змішати, додати яйце, сіль і спеції.
  3. З баклажанів дістати м'якоть, нарізати і додати до начинки.
  4. Начинити човники і запікати 15 хвилин за 180 градусів.

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Камамбер у кунжутній паніровці

Камамбер у кунжутній паніровці
Камамбер у кунжутній паніровці / Фото: instagram.com/olsan_volshebnaya/

Інгредієнти:

  • Сир камамбер – 150 г
  • Оливкова олія, кунжут
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 50 г

Як приготувати:

  1. Камамбер розрізати на трикутники. Підготувати три тарілки зі збитим яйцем, борошном і кунжутом.
  2. Сир вмочити в яйці, потім у борошні, знову в яйці і потім в кунжуті. Що більше буде кунжуту, то менше сир буде витікати при обсмажуванні.
  3. Викласти трикутники сиру на розігріту сковороду і обсмажити з усіх боків до золотистого кольору.
  4. Подавати закуску гарячою з медом, прикрасивши горіхами.

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Курячі гнізда

Курячі гнізда
Курячі гнізда / Фото: instagram.com/food_and_flood/

Інгредієнти:

  • Курячий фарш – 500 г
  • Моцарела – 10 мінікульок
  • Чері – 5 шт.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Часник – 2 зуб.
  • Борошно – 2 ст. л.
  • Базилік, петрушка, сіль, перець

Як приготувати:

  1. Фарш посолити, додати спеції, ретельно вимісити. Розділити на п'ять рівних частин. Сформувати кульки і обваляти в борошні. Зробити поглиблення для начинки і викласти гнізда на пергамент.
  2. У поглиблення додати подрібнені базилік, петрушку і часник.
  3. Чері бланшувати, зняти шкірку. У кожне гніздо покласти по одному помідору і по дві кульки моцарели. прикрасити паприкою
  4. Запікати 45 хвилин за 180 градусів.

Жульєн в булочках з куркою і грибами

Жульєн у булочках
Жульєн у булочках / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (на 2 особи):

  • Твердий сир – 100 г
  • Куряче філе – 300 г
  • Олія – 50 мл
  • Вершки – 100 мл
  • Гриби – 200 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Гриби нарізати тонкими пластинами, цибулю подрібнити і обсмажити на розігрітій олії.
  2. Відварити філе в підсоленій воді. Нарізати і змішати з грибами і вершками.
  3. Зрізати верхівку у булочок, прибрати м'якоть. Нафарширувати. Зверху натерти сир.
  4. Запікати 20 хвилин за 180 градусів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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