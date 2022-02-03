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3 салата с мидиями на день рождения – гости будут в восторге

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 февраля, 10:49
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В каждый салат нужны или замороженные мидии, или подкопченные, или в рассоле. Все они заправляются соусами на основе оливкового масла, меда, горчицы или соевого соуса
Салаты с мидиями на день рождения
Салаты с мидиями на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Почему-то, когда нужно приготовить оригинальные салаты с дарами моря, мидии оказываются в аутсайдерах. Мы активно используем креветки и кальмары, даже печень трески, которую добавляем к самым разными овощам.

Пришло время исправить эту несправедливую ситуацию и попробовать хотя бы один из этих трех салатов.

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В салат от фудблогера makhovskaya_an идет паста фарфалле, ее нужно совсем немного, только в качестве украшения. В салат с творожными шариками по рецепту smolova_annмидии нужны замороженные.

И, наконец, интересный салат с запеченной тыквой от taninakuhnya. Овощ запекается с мускатным орехом, чесноком и медом.

Салат с мидиями и запеченной тыквой

Салат с мидиями и запеченной тыквой
Салат с мидиями и запеченной тыквой / Фото: instagram.com/taninakuhnya/

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Ингредиенты:

  • тыква – 240 г;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • мускатный орех – 1 ч. л.;
  • мед -1 ч. л.;
  • листья салата – 100 г;
  • черри, болгарский перец – по 40 г;
  • мидии подкопченные – 16 шт.;
  • сыр (по вкусу) – 30 г

Для заправки:

  • масло оливковое – 60 мл;
  • горчица дижонская, винный уксус – по 1 ч. л.;
  • соевый соус – 2 ст. л.
  • мед – 2 ч. л.
  • базилик, тимьян, орегано – по вкусу.

Три необычных, но очень интересных салатов с копченой колбасой узнаете здесь.

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Как приготовить:

  1. Очищенную тыкву порезать одинаковыми кубиками. Немного посолить, поперчить, посыпать мускатным орехом и натереть пропущенными через пресс чесноком и медом. Запечь в фольге при 200 градусах 20 минут.
  2. Сладкий перец и помидоры нарезать, посыпать пряными травами, слегка посолить и поперчить, сбрызнуть оливковым маслом. Запечь в духовке при 200 градусах 10 минут.
  3. Произвольно порвать листья салата, добавить перец с помидорами, тыкву. Полить заправкой и все перемешать. Выложить в салатник.
  4. Сверху выложить сыр, порезанный средними кусочками, и мидии. По желанию посыпать пряными травами.

Салат с мидиями и творожными шариками

Салат с мидиями и творожными шариками
Салат с мидиями и творожными шариками / Фото: instagram.com/smolova_ann/

Ингредиенты:

  • мидии – 400 г;
  • рукола;
  • черри;
  • лимон или лимонный сок;

Для шариков:

  • обезжиренный творог – 200 г;
  • вяленые томаты в масле – 50 г (7-8 ломтиков);
  • зубчик чеснока;
  • сок лимона для мидий;
  • смесь перцев.

Для заправки:

  • бальзамический крем или немного соевого соуса.

Еще гостей можно угостить салатом с говяжьим языком. Несколько таких рецептов собраны здесь.

Как приготовить:

  1. Руколу помыть, просушить и выложить в тарелку, черри разрезать на 4 части и выложить к руколе.
  2. На минимальной количестве оливкового масла обжарить (несколько минут) мидии, полить соком половины лимона. Когда остынут, выложить к овощам.
  3. Смешать творог с мелко нарезанными вялеными томатами, выдавить зубчик чеснока и добавить несколько чайных ложек масла из банки с томатами, поперчить.
  4. Скатать шарики и отправить к салату. Заправить по вкусу.

Салат с мидиями, помидорами и фарфалле

Салат с мидиями, помидорами и фарфалле
Салат с мидиями, помидорами и фарфалле / Фото: instagram.com/makhovskaya_an

Ингредиенты:

  • макароны фарфалле;
  • отварные мидии в рассоле (1 баночка);
  • листья салата, петрушка, свежая мята;
  • помидор, болгарский перец;
  • растительное или оливковое масло;
  • соль.

Очень интересными получаются салаты, когда в них присутствует апельсин. Рецепты – здесь.

Как приготовить:

  1. Мидии промыть от рассола, дать воде стечь. Помидоры нарезать кубиками. Перец – соломкой, листья салата порвать.
  2. Петрушку и мяту нарезать мелко.
  3. Макароны отварить в подсоленной воде.
  4. Все ингредиенты смешать и заправить маслом, добавить соль по вкусу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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