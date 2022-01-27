3 салата с печенью трески на день рождения – и вкусно, и полезно

Без салатов на день рождения никак. И нужно очень постараться, чтобы удивить требовательных гостей. Мы делились рецептами самых разных салатов с апельсинами.
Ниже – три салата, где главная роль у печени трески, одного из самых полезных продуктов для организма.
В салат с оливками от maryna.markidova нужны свежие помидоры или черри. Салат с авокадо по рецепту natpranaзаправляется оливковым маслом и соком лимона.
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И последний вариант – с огурцом по рецепту irina_homecookзаправляется натуральным йогуртом или сметаной. Среди ингредиентов есть красный лук, по желанию его можно замариновать.
Салат с печенью трески и огурцом
Ингредиенты:
- по 1 шт. авокадо, огурец;
- 8 шт. яйца перепелиные;
- красный лук – по вкусу;
- листья салата;
- печень трески.
Для соуса:
- укроп;
- 2 ст. л. натурального йогурта или сметаны;
- 1-2 ст. л. оливковое масло;
- 1 ч. л. сок лимона;
- соль.
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Как приготовить:
- Очистить огурцы от кожицы и нарезать с авокадо крупными кубиками. Печень выложить на салфетки, чтобы промокнуть от масла.
- Для соуса укроп нарезать мелко и растереть с солью. Добавить масло , лимонный сок и йогурт. Перемешать.
- Огурец, авокадо и яйца, разрезанные пополам, смешать с соусом.
- На тарелку выложить листья салата, огурцы, авокадо и яйца в соусе , сверху – печень трески. Украсить луком.
Салат с печенью трески и авокадо
Ингредиенты:
- печень трески;
- по 1 шт. авокадо, яйцо
- 8-10 шт. маслины;
- зеленый лук, петрушка;
- 2-3 ст. л. оливковое масло;
- 1 ст. л. сока лимона;
- соль.
Здесь найдете три салата с языком на день рождения.
Как приготовить:
- Для соуса оливковое масло, соль и лимонный сок соединить, перемешать.
- Все ингредиенты нарезать мелко. Белок нарезать, желток натереть на терке.
- Собрать салат слоями: печень трески, зелень, маслины, авокадо (половиной соуса смазать слой авокадо), белок, соус. Сверху украсить тертым желтком.
- Украсить зеленью, кедровыми орешками и семенами конопли.
Салат с печенью трески и оливками
Ингредиенты на одну порцию:
- листья салата;
- 1 средний помидор или 5 шт. черри;
- 1 отварное яйцо;
- 30 г зеленых оливок без косточки;
- 40 г печени трески;
- оливковое масло, сок лимона – по вкусу.
Еще гостям можно предложить сочный лосось, запеченный или жареный – рецепты здесь.
Как приготовить:
- Листья салата промыть и выложить на тарелку, добавить нарезанные помидоры.
- Яйцо разрезать на 4 части и добавить в салат. Добавить печень трески и оливки.
- Заправить оливковым маслом и соком лимона по вкусу.