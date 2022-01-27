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3 салата с печенью трески на день рождения – и вкусно, и полезно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 января, 10:47
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Все авторы этих салатов рекомендуют покупать печень трески высшего сорта и не использовать ее, если она сильно горчит. Вкусными такие салаты получаются с яйцами, со свежими огурцами и авокадо
Салаты с печенью трески на день рождения
Салаты с печенью трески на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Без салатов на день рождения никак. И нужно очень постараться, чтобы удивить требовательных гостей. Мы делились рецептами самых разных салатов с апельсинами.

Ниже – три салата, где главная роль у печени трески, одного из самых полезных продуктов для организма.

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В салат с оливками от maryna.markidova нужны свежие помидоры или черри. Салат с авокадо по рецепту natpranaзаправляется оливковым маслом и соком лимона.

И последний вариант – с огурцом по рецепту irina_homecookзаправляется натуральным йогуртом или сметаной. Среди ингредиентов есть красный лук, по желанию его можно замариновать.

Салат с печенью трески и огурцом

Салат с печенью трески и огурцом
Салат с печенью трески и огурцом / Фото: instagram.com/irina_homecook/

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Ингредиенты:

  • по 1 шт. авокадо, огурец;
  • 8 шт. яйца перепелиные;
  • красный лук – по вкусу;
  • листья салата;
  • печень трески.

Для соуса:

  • укроп;
  • 2 ст. л. натурального йогурта или сметаны;
  • 1-2 ст. л. оливковое масло;
  • 1 ч. л. сок лимона;
  • соль.

Отличные рецепты жаркого на день рождения собраны здесь.

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Как приготовить:

  1. Очистить огурцы от кожицы и нарезать с авокадо крупными кубиками. Печень выложить на салфетки, чтобы промокнуть от масла.
  2. Для соуса укроп нарезать мелко и растереть с солью. Добавить масло , лимонный сок и йогурт. Перемешать.
  3. Огурец, авокадо и яйца, разрезанные пополам, смешать с соусом.
  4. На тарелку выложить листья салата, огурцы, авокадо и яйца в соусе , сверху – печень трески. Украсить луком.

Салат с печенью трески и авокадо

Салат с печенью трески и авокадо
Салат с печенью трески и авокадо / Фото: instagram.com/natprana/

Ингредиенты:

  • печень трески;
  • по 1 шт. авокадо, яйцо
  • 8-10 шт. маслины;
  • зеленый лук, петрушка;
  • 2-3 ст. л. оливковое масло;
  • 1 ст. л. сока лимона;
  • соль.

Здесь найдете три салата с языком на день рождения.

Как приготовить:

  1. Для соуса оливковое масло, соль и лимонный сок соединить, перемешать.
  2. Все ингредиенты нарезать мелко. Белок нарезать, желток натереть на терке.
  3. Собрать салат слоями: печень трески, зелень, маслины, авокадо (половиной соуса смазать слой авокадо), белок, соус. Сверху украсить тертым желтком.
  4. Украсить зеленью, кедровыми орешками и семенами конопли.

Салат с печенью трески и оливками

Салат с печенью трески и оливками
Салат с печенью трески и оливками / Фото: instagram.com/maryna.markidova


Ингредиенты на одну порцию:

  • листья салата;
  • 1 средний помидор или 5 шт. черри;
  • 1 отварное яйцо;
  • 30 г зеленых оливок без косточки;
  • 40 г печени трески;
  • оливковое масло, сок лимона – по вкусу.

Еще гостям можно предложить сочный лосось, запеченный или жареный – рецепты здесь.

Как приготовить:

  1. Листья салата промыть и выложить на тарелку, добавить нарезанные помидоры.
  2. Яйцо разрезать на 4 части и добавить в салат. Добавить печень трески и оливки.
  3. Заправить оливковым маслом и соком лимона по вкусу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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