Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

3 салати з печінкою тріски на день народження – і смачно, і корисно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 10:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усі автори цих салатів рекомендують купувати печінку тріски вищого ґатунку і не використовувати її, якщо вона сильно гірчить. Смачними такі салати виходять з яйцями, зі свіжими огірками та авокадо
Салати з печінкою тріски на день народження
Салати з печінкою тріски на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Без салатів на день народження ніяк. І треба дуже постаратися, щоб здивувати вибагливих гостей. Ми ділилися рецептами різних салатів з апельсинами.

Нижче – три салати, де головна роль у печінки тріски, одного з найкорисніших продуктів для організму.

Реклама

У салат з оливками від maryna.markidova потрібні свіжі помідори або чері. Салат з авокадо за рецептом natpranaзаправляється оливковою олією та соком лимона.

І останній варіянт – з огірком за рецептом irina_homecookзаправляється натуральним йогуртом або сметаною. Серед інгредієнтів є червона цибуля, за бажанням її можна замаринувати.

Салат з печінкою тріски та огірком

Салат з печінкою тріски та огірком
Салат з печінкою тріски та огірком / Фото: instagram.com/irina_homecook/

Реклама

Інгредієнти:

  • 1 шт. авокадо, огірок;
  • 8 шт. яйця перепелині;
  • червона цибуля – за смаком;
  • листя салату;
  • печінка тріски.

Для соусу:

  • кріп;
  • 2 ст. л. натурального йогурту або сметани;
  • 1-2 ст. л. оливкова олія;
  • 1 ч. л. сік лимона;
  • сіль.

Чудові рецепти печені на день народження зібрані тут.

Реклама

Як приготувати:

  1. Очистити огірки від шкірки та нарізати з авокадо великими кубиками. Печінку викласти на серветки, щоби прибрати зайву олію.
  2. Для соусу кроп нарізати дрібно і розтерти із сіллю. Додати олію, лимонний сік і йогурт. Перемішати.
  3. Огірок, авокадо та яйця, розрізані навпіл, змішати із соусом.
  4. На тарілку викласти листя салату, огірки, авокадо та яйця в соусі, зверху – печінку тріски. Прикрасити цибулею.

Салат з печінкою тріски та авокадо

Салат з печінкою тріски та авокадо
Салат з печінкою тріски та авокадо / Фото: instagram.com/natprana/

Інгредієнти:

  • печінка тріски;
  • 1 шт. авокадо, яйце
  • 8-10 шт. маслини;
  • зелена цибуля, петрушка;
  • 2-3 ст. л. оливкова олія;
  • 1 ст. л. соку лимона;
  • сіль.

Тут знайдете три салати з язиком на день народження.

Як приготувати:

  1. Для соусу оливкову олію, сіль та лимонний сік з'єднати, перемішати.
  2. Усі інгредієнти нарізати дрібно. Білок нарізати, жовток натерти на тертці.
  3. Зібрати салат шарами: печінка тріски, зелень, маслини, авокадо (половиною соусу змастити шар авокадо), білок, соус. Зверху прикрасити тертим жовтком.
  4. Прикрасити зеленню, кедровими горішками та насінням конопель.

Салат з печінкою тріски та оливками

Салат з печінкою тріски та оливками
Салат з печінкою тріски та оливками / Фото: instagram.com/maryna.markidova


Інгредієнти на одну порцію:

  • листя салату;
  • 1 середній помідор або 5 шт. чері;
  • 1 відварене яйце;
  • 30 г зелених оливок без кісточки;
  • 40 г печінки тріски;
  • оливкова олія, сік лимона – за смаком.

Ще гостям можна запропонувати соковитий лосось, запечений або смажений – рецепти тут.

Як приготувати:

  1. Листя салату промити та викласти на тарілку, додати нарізані помідори.
  2. Яйце розрізати на 4 частини і додати в салат. Додати печінку тріски та оливки.
  3. Заправити оливковою олією та соком лимона за смаком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти