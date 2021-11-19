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3 незвичайні салати з копченою ковбасою на день народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 листопада, 11:55
В закладинки
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Для салату "Мексиканський" потрібні сухарики, їх бажано приготувати самостійно, для інших варіянтів знадобляться свіжа капуста, огірки, болгарський перець та помідори.
Салати з копченою ковбасою на день народження
Салати з копченою ковбасою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Успіх цих салатів безпосередньо залежить від якості ковбаси. У ній не має бути багато жиру. Разом із сусідніми інгредієнтами вона перетвориться на три дуже гідні салати.

У салат з консервованою кукурудзою за рецептом tvoisalat потрібна свіжа морква. Для салату з огірками від vkysnie.bluyda приготуйте заправку зі сметани та гірчиці.

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У "Мексиканський" за рецептом yammy_recepts потрібні готові сухарики зі смаком бекону, можна приготувати їх самостійно з улюбленими спеціями.

Один з цих варіянтів треба обов'язково спробувати, навіть якщо салатне меню до дня народження вже сплановано.

Салат "Мексиканський"

Салат "Мексиканський"
Салат "Мексиканський" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

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Інгредієнти:

  • Консервована кукурудза – 250 г
  • Копчена ковбаса – 200 г
  • Плавлений сир – 2 шт.
  • Сухарики з беконом
  • Зелена цибуля, чері, майонез

Як приготувати:

  1. Ковбасу очистити та порізати соломкою. Сир натерти. Змішати ковбасу, сир, кукурудзу та сухарики. Додати майонез та добре перемішати.
  2. Прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею та чері.

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Салат з копченою ковбасою та огірками

Салат з копченою ковбасою та огірками
Салат з копченою ковбасою та огірками / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda


Інгредієнти:

  • Огірок свіжий – 2 шт.
  • Капуста – 1/4 качана
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Копчена ковбаса – 150 г
  • Зелень, сіль

Для заправки:

  • Сметана – 3 ст. л.
  • Французька гірчиця – 1 ст. л.
  • Чорний мелений перець ⠀

Як приготувати:

  1. Капусту нашаткувати. Свіжі огірки очистити від шкірки, нарізати соломкою.
  2. Болгарський перець очистити від насіння, порізати соломкою. Ковбасу очистити та нарізати соломкою.
  3. Дрібно нарізати зелень і додати в салат. Скласти все в салатник, посолити.
  4. Для заправки змішати сметану, гірчицю та чорний перець. Заправити салат, перемішати.

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Салат з копченою ковбасою та консервованою кукурудзою

Салат з копченою ковбасою та консервованою кукурудзою
Салат з копченою ковбасою та консервованою кукурудзою / Фото: instagram.com/tvoisalat

Інгредієнти:

  • Ковбаса копчена, морква – по 150 г
  • Кукурудза консервована – 100 г
  • Сир твердий – 50 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Часник – 1-2 зуб.
  • Сіль, перець, зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. Моркву очистити, натерти на тертці. Копчену ковбасу очистити від оболонки, нарізати соломкою, додати до моркви.
  2. Сир натерти на великій тертці та додати до решти інгредієнтів. З бляшанки з кукурудзою злити маринад. Кукурудзу додати до салату.
  3. Пропустити через прес очищений часник, додати майонез та подрібнену зелень. Посолити, поперчити і перемішати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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