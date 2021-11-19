3 незвичайні салати з копченою ковбасою на день народження

Для салату "Мексиканський" потрібні сухарики, їх бажано приготувати самостійно, для інших варіянтів знадобляться свіжа капуста, огірки, болгарський перець та помідори.

Салати з копченою ковбасою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Успіх цих салатів безпосередньо залежить від якості ковбаси. У ній не має бути багато жиру. Разом із сусідніми інгредієнтами вона перетвориться на три дуже гідні салати.

У салат з консервованою кукурудзою за рецептом tvoisalat потрібна свіжа морква. Для салату з огірками від vkysnie.bluyda приготуйте заправку зі сметани та гірчиці.

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У "Мексиканський" за рецептом yammy_recepts потрібні готові сухарики зі смаком бекону, можна приготувати їх самостійно з улюбленими спеціями.

Один з цих варіянтів треба обов'язково спробувати, навіть якщо салатне меню до дня народження вже сплановано.

Салат "Мексиканський"

Салат "Мексиканський" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

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Інгредієнти:

Консервована кукурудза – 250 г

Копчена ковбаса – 200 г

Плавлений сир – 2 шт.

Сухарики з беконом

Зелена цибуля, чері, майонез

Як приготувати:

Ковбасу очистити та порізати соломкою. Сир натерти. Змішати ковбасу, сир, кукурудзу та сухарики. Додати майонез та добре перемішати. Прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею та чері.

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Салат з копченою ковбасою та огірками

Салат з копченою ковбасою та огірками / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda

Огірок свіжий – 2 шт.

Капуста – 1/4 качана

Болгарський перець – 1 шт.

Копчена ковбаса – 150 г

Зелень, сіль

Інгредієнти:

Для заправки:

Сметана – 3 ст. л.

Французька гірчиця – 1 ст. л.

Чорний мелений перець ⠀

Як приготувати:

Капусту нашаткувати. Свіжі огірки очистити від шкірки, нарізати соломкою. Болгарський перець очистити від насіння, порізати соломкою. Ковбасу очистити та нарізати соломкою. Дрібно нарізати зелень і додати в салат. Скласти все в салатник, посолити. Для заправки змішати сметану, гірчицю та чорний перець. Заправити салат, перемішати.

Салат з копченою ковбасою та консервованою кукурудзою

Салат з копченою ковбасою та консервованою кукурудзою / Фото: instagram.com/tvoisalat

Інгредієнти:

Ковбаса копчена, морква – по 150 г

Кукурудза консервована – 100 г

Сир твердий – 50 г

Майонез – 2 ст. л.

Часник – 1-2 зуб.

Сіль, перець, зелень – за смаком

Як приготувати: