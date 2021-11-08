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3 простих, але барвистих салати з шинкою до дня народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 листопада, 11:56
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Для салату з курячою шинкою яйця не відварюються, з них треба приготувати омлет і нарізати. Для салату "Париж" знадобляться мариновані опеньки. Заправляти їх можна сметаною або майонезом
Рецепти салатів з шинкою на день народження
Рецепти салатів з шинкою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоразу, коли починається підготовка до урочистостей, одним з перших продумується салатне меню. Вони можуть бути з куркою, а можуть – із шинкою. Це трохи швидше – нарізати та використовувати.

Салат від mamaa_v_dele заправляється сметаною, для салату "Париж" від recepti_salat потрібна консервована червона квасоля, для салату з пекінською капустою від tvoisalat знадобиться куряча шинка.

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Салат з курячою шинкою та пекінською капустою

Салат з курячою шинкою та пекінською капустою
Салат з курячою шинкою та пекінською капустою / Фото: instagram.com/tvoisalat/

Інгредієнти:

  • Куряча шинка – 100 г
  • Пекінська капуста – чверть
  • Половина солодкого болгарського перцю
  • Огірок
  • Кукурудза консервована
  • Яйця – 2 шт.
  • Сметана – 50 г
  • Зерниста гірчиця – 30 г
  • Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

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  1. Збити яйця, додати сіль і посмажити млинець. Овочі, шинку та млинець нарізати соломкою, додати кукурудзу.
  2. Заправити сметаною та гірчицею, довести до смаку сіллю та перцем. Прикрасити зеленню.

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Салат "Париж"

Салат "Париж"
Салат "Париж" / Фото: instagram.com/recepti_salat/

Інгредієнти:

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  • Квасоля консервована червона – 150 г
  • Мариновані опеньки, шинка, твердий сир – по 120 г
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Сіль, перець, майонез, зелень

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю з морквою до готовності та перекласти в салатник.
  2. Додати квасолю, попередньо зливши всю рідину, і нарізану соломкою шинку.
  3. Злити рідину з грибів та додати до салату. Додати тертий сир.
  4. Заправити майонезом та перемішати. Додати сіль, прикрасити кропом.

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Салат з шинкою та свіжим огірком

Салат з шинкою та свіжим огірком
Салат з шинкою та свіжим огірком / Фото: instagram.com/mamaa_v_dele/

Інгредієнти:

  • Шинка, твердий сир – по 300 г
  • Огірок свіжий – 1 шт.
  • Сметана, сіль – за смаком

Як приготувати:

  1. Сир дрібно натерти, викласти у салатник.
  2. Шинку, огірок нарізати соломкою, додати до сиру.
  3. Додати сметану, сіль та добре перемішати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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