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Заливне на день народження – як приготувати з куркою, грибами, яловичим язиком

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
17 листопада, 12:04
В закладинки
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Цю страву практично неможливо зіпсувати. Головне – уважно стежити за бульйоном та ретельно проціджувати, щоб він не був каламутним наприкінці. Ефектніше буде, якщо задекорувати заливне морквою, горошком, зеленню
Рецепти заливного на день народження
Рецепти заливного на день народження / Фото: Depositphotos

Коли, як не на день народження можна постаратися та здивувати гостей красивим заливним? Старанні обов'язково прикрасять його гідно за допомогою декору з моркви, маслин та зелені.

Заливне, як і ефектні запіканки з куркою, не так довго готуються, це чудова холодна закуска.

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Для заливного з грибами від evapryanik потрібні печериці, з лісовими грибами експериментувати не варто. Для рецепта заливного з куркою від vkusno.recept потрібна грудка і 500 грамів курячого супового набору.

У заливному з язиком від vkusysnotik може бути як яловичий, так і свинячий.

Заливне з яловичим язиком

Заливне з яловичим язиком
Заливне з яловичим язиком / Фото: instagram.com/vkusysnotik

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Інгредієнти:

  • 750 г язик яловичий;
  • за 1 шт. цибуля, морква;
  • 25 г желатин;
  • перець горошком, сіль – за смаком;
  • 4 шт. лаврове листя;
  • кріп, маслини – для декору.

Як приготувати:

  1. Ретельно почистити язик. Залити холодною водою та довести до кипіння, першу воду злити.
  2. Залити чистою водою, додати сіль, перець, моркву, цибулю, лаврове листя. Моркву прибрати за 30 хвилин. Язик готувати 2,5 години.
  3. Прибрати язик з бульйону та залити холодною водою. Акуратно зняти шкіру, повернути та закип'ятити.
  4. Моркву остудити та нарізати ромашкою.
  5. Залити желатин 1 ст. л. холодної води. З'єднати з теплим бульйоном (2 склянки), довести до кипіння, процідити.
  6. Язик нарізати на пластини.
  7. Красиво викласти язик, моркву, маслини, зелень.
  8. Залити бульйоном і відправити холодильник до застигання.

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Заливне з курячого м'яса

Заливне з курячого м'яса
Заливне з курячого м'яса / Фото: instagram.com/vkusno.recept


Інгредієнти:

  • по 500 г курячий суповий набір, куряча грудка;
  • 20 г желатин;
  • за 1 шт. морква, цибуля, жовтий болгарський перець;
  • 2 ст. л. зелений горошок;
  • спеції, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Скласти в каструлю курячий суповий набір і грудку, покласти цибулину, варити близько години. Желатин замочити.
  2. Бульйон ретельно процідити, охолодити, змішати із желатином. Відварити моркву, очистити.
  3. Нарізати красивими кільцями, квіточками. Перець нарізати на скибочки, тонкі гілочки.
  4. Розібрати м'ясо і покласти в порційні тарілки. Прикрасити морквою, перцем та зеленим горошком. Залити бульйоном. Перед подачею на стіл перевернути заливне, прикрасити гілочкою кропу.

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Заливне з грибами

Заливне з грибами
Заливне з грибами / Фото: instagram.com/evapryanik

Інгредієнти:

  • 500 г печериць;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 3 солодкі перці різного кольору;
  • 30 г желатину;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Печериці вимити, скласти в каструлю, влити 1 л води. Поставити на сильний вогонь, закипіти. Зняти піну, приправити сіллю та перцем. Зменшити вогонь, готувати 10 хвилин.
  2. Гриби викласти шумівкою, бульйон процідити. Розчинити у теплому бульйоні желатин.
  3. Солодкий перець вимити, видалити серцевину. Опустити на 2 хвилини в окріп. Дати охолонути, потім тонко нарізати соломкою.
  4. Скласти печериці та солодкий перець у форму, залити бульйон із желатином. Поставити форму холодильник до повного застигання.
  5. Цибулю вимити, обсушити та нарізати, посипати їм заливне при подачі до столу.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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