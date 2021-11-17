Заливне на день народження – як приготувати з куркою, грибами, яловичим язиком

Коли, як не на день народження можна постаратися та здивувати гостей красивим заливним? Старанні обов'язково прикрасять його гідно за допомогою декору з моркви, маслин та зелені.
Заливне, як і ефектні запіканки з куркою, не так довго готуються, це чудова холодна закуска.
Для заливного з грибами від evapryanik потрібні печериці, з лісовими грибами експериментувати не варто. Для рецепта заливного з куркою від vkusno.recept потрібна грудка і 500 грамів курячого супового набору.
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У заливному з язиком від vkusysnotik може бути як яловичий, так і свинячий.
Заливне з яловичим язиком
Інгредієнти:
- 750 г язик яловичий;
- за 1 шт. цибуля, морква;
- 25 г желатин;
- перець горошком, сіль – за смаком;
- 4 шт. лаврове листя;
- кріп, маслини – для декору.
Як приготувати:
- Ретельно почистити язик. Залити холодною водою та довести до кипіння, першу воду злити.
- Залити чистою водою, додати сіль, перець, моркву, цибулю, лаврове листя. Моркву прибрати за 30 хвилин. Язик готувати 2,5 години.
- Прибрати язик з бульйону та залити холодною водою. Акуратно зняти шкіру, повернути та закип'ятити.
- Моркву остудити та нарізати ромашкою.
- Залити желатин 1 ст. л. холодної води. З'єднати з теплим бульйоном (2 склянки), довести до кипіння, процідити.
- Язик нарізати на пластини.
- Красиво викласти язик, моркву, маслини, зелень.
- Залити бульйоном і відправити холодильник до застигання.
Заливне з курячого м'яса
Інгредієнти:
- по 500 г курячий суповий набір, куряча грудка;
- 20 г желатин;
- за 1 шт. морква, цибуля, жовтий болгарський перець;
- 2 ст. л. зелений горошок;
- спеції, сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Скласти в каструлю курячий суповий набір і грудку, покласти цибулину, варити близько години. Желатин замочити.
- Бульйон ретельно процідити, охолодити, змішати із желатином. Відварити моркву, очистити.
- Нарізати красивими кільцями, квіточками. Перець нарізати на скибочки, тонкі гілочки.
- Розібрати м'ясо і покласти в порційні тарілки. Прикрасити морквою, перцем та зеленим горошком. Залити бульйоном. Перед подачею на стіл перевернути заливне, прикрасити гілочкою кропу.
Заливне з грибами
Інгредієнти:
- 500 г печериць;
- пучок зеленої цибулі;
- 3 солодкі перці різного кольору;
- 30 г желатину;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Печериці вимити, скласти в каструлю, влити 1 л води. Поставити на сильний вогонь, закипіти. Зняти піну, приправити сіллю та перцем. Зменшити вогонь, готувати 10 хвилин.
- Гриби викласти шумівкою, бульйон процідити. Розчинити у теплому бульйоні желатин.
- Солодкий перець вимити, видалити серцевину. Опустити на 2 хвилини в окріп. Дати охолонути, потім тонко нарізати соломкою.
- Скласти печериці та солодкий перець у форму, залити бульйон із желатином. Поставити форму холодильник до повного застигання.
- Цибулю вимити, обсушити та нарізати, посипати їм заливне при подачі до столу.
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