Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепты ко дню рождения – 3 интересных салата с беконом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 10:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Важно в таких салатах не пережарить бекон. Рекомендуют делать это на сухой сковороде, на среднем огне и по 30 секунд с каждой стороны
Салаты с беконом на день рождения
Салаты с беконом на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда в салатах присутствуют продукты, прошедшие копчение, стоит ожидать отменного вкуса. Рецепты салатов ко дню рождения с копченой колбасой мы публиковали, теперь пришло время бекона.

По количеству ингредиентов в каждом салате можно приблизительно понять, на сколько порций он рассчитан.

Реклама

Салат с дор блю и орехами по рецепту lili_mealsзаправляется соусом на основе дижонской горчицы, винного уксуса и оливкового масла.

В салат с картофелем от a_agatova нужны перепелиные яйца и помидор с огурцом.

В салат с пекинской капустой от фудблогера urbanistka_vl нужно немного вяленых помидоров.

Реклама

Салат с беконом и пекинской капустой

Салат с беконом и пекинской капустой
Салат с беконом и пекинской капустой / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты:

  • пекинская капуста;
  • половина авокадо и красного лука;
  • бекон сырокопченый – 100-150 г;
  • вяленые помидоры (нарезанные) – 2 ст. л.

Соус:

Реклама
  • зерновая горчица, мед, оливковое масло – по 1 ст. л.;
  • сок лимона – 2 ст. л.;
  • майонез – 1 ч. л.;
  • соль, перец.

Попробуйте салаты с говяжьим языком, они вкусные и праздничные – рецепты здесь.

Как приготовить:

  1. Капусту тонко нашинковать. Выложить в салатник, добавить соль.
  2. Добавить очищенный и нарезанный ломтиками авокадо (сбрызнуть лимоном) и тонко нарезанный красный лук, посыпанный солью. Добавить вяленые помидоры.
  3. Бекон нарезать кубиками и обжарить. Добавить в салат.
  4. Соединить ингредиенты для соуса, заправить салат.

Салат с беконом и картофелем

Салат с беконом и картофелем
Салат с беконом и картофелем / Фото: instagram.com/a_agatova/

Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт.;
  • бекон сырокопченый – 150 г;
  • огурец – 2 шт.;
  • помидор, красный лук – по 1 шт.;
  • перепелиные яйца – 10 шт.;
  • горчица – 3 ч. л.;
  • вода – 20 мл;
  • оливковое масло, соль, зеленый лук, паприка.

3 ярких и торжественных салатов, где присутствуют мякоть апельсина, собраны здесь.

Как приготовить:

  1. Картофель порезать, добавить немного оливкового масла, соль, паприку, перемешать. Дать постоять 15 минут.
  2. Картофель запечь в течение 30 минут при 200 градусах.
  3. Для соуса смешать горчицу, воду и оливковое масло.
  4. Помидор и огурцы нарезать небольшими кусочками, вареные перепелиные яйца нарезать пополам.
  5. Бекон нарезать и обжарить на сухой сковороде.
  6. Соединить все ингредиенты и заправить соусом. Сверху посыпать зеленым луком или другой любимой зеленью.

Салат с беконом, дор блю и грецкими орехами

Салат с беконом, дор блю и грецкими орехами
Салат с беконом, дор блю и грецкими орехами / Фото: instagram.com/lili_meals/

Ингредиенты:

  • листья салата;
  • бекон сырокопченый – 150 г;
  • грецкие орехи – горсть;
  • дор блю – 50 г;
  • гренки (сухарики) – 30 г;
  • зеленый лук, соль, перец.

Заправка:

  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • дижонская горчица, винный уксус – по 1 ч. л.

Еще попробуйте салаты с мидиями – оригинальные рецепты собраны здесь.

Как приготовить:

  1. Смешать ингредиенты для заправки.
  2. Обжарить бекон на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны.
  3. Выложить помытые и обсушенные листья салата, заправить соусом. Добавить соль и перец.
  4. Раскрошить дор блю на листья, положить бекон, слегка измельченные грецкие орехи и мелко нарезанный зеленый лук. Сверху украсить гренками.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять