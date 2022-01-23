Пирог с брюшками лосося – простой рецепт для экономных

Хорошо, что на такой недешевой рыбе, как лосось, все-таки можно экономить. Например, закуска гравлакс – вы сами засаливаете рыбу, причем зная, с помощью чего и в каких условиях.

Если давно думали о пироге с лососем, то совсем не обязательно покупать стейки, он получится не хуже и с брюшками.

Пирог с брюшками лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

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Фудблогер matushka_hariet акцентирует: все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Пирог с брюшками лосося

Пирог с брюшками лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Ингредиенты:

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Брюшки лосося очищенные – 150 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 250 мл

Растительное масло – 50 г

Сметана – 1 ст. л.

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 5 г

Щепотка соли

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Как приготовить: