Пирог с брюшками лосося – простой рецепт для экономных

Хорошо, что на такой недешевой рыбе, как лосось, все-таки можно экономить. Например, закуска гравлакс – вы сами засаливаете рыбу, причем зная, с помощью чего и в каких условиях.
Если давно думали о пироге с лососем, то совсем не обязательно покупать стейки, он получится не хуже и с брюшками.
Пирог с брюшками лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Фудблогер matushka_hariet акцентирует: все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Пирог с брюшками лосося
Пирог с брюшками лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Ингредиенты:
- Брюшки лосося очищенные – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 250 мл
- Растительное масло – 50 г
- Сметана – 1 ст. л.
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Щепотка соли
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Как приготовить:
- С брюшек снять кожу и нарезать кубиком.
- Соединить молоко, муку, соль и разрыхлитель. Отдельно соединить молоко, яйца, сметану и масло. В жидкую смесь добавить сухую и замесить тесто. Дать тесту отдохнуть 10-15 минут.
- Добавить рыбу, перемешать и вылить в форму. Форму можно предварительно слегка смазать растительным маслом.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут или до сухой шпажки. Дать остыть в форме.