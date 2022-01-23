Пиріг з черевцями лосося – простий рецепт для заощадливих

Добре, що на такій недешевій рибі, як лосось, усе-таки можна заощаджувати. Наприклад, закуска гравлакс – ви самі засолюєте рибу, причому знаючи, за допомогою чого і в яких умовах.
Якщо давно думали про пиріг з лососем, то зовсім не обов'язково купувати стейки, він вийде не гірше і з черевцями.
Пиріг з черевцями лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Фудблогерка matushka_hariet акцентує: усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Пиріг з черевцями лосося
Пиріг з черевцями лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Інгредієнти:
- Черевця лосося очищені – 150 г
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 250 мл
- Олія – 50 г
- Сметана – 1 ст. л.
- Борошно – 150 г
- Розпушувач – 5 г
- Дрібка солі
Класні рецепти лосося до дня народження знайдете тут.
Як приготувати:
- З черевець зняти шкіру та нарізати кубиком.
- З'єднати молоко, борошно, сіль та розпушувач. Окремо з'єднати молоко, яйця, сметану та олію. У рідку суміш додати суху і замісити тісто. Дати тісту відпочити 10-15 хвилин.
- Додати рибу, перемішати та вилити у форму. Форму можна попередньо злегка змастити олією.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин або до сухої шпажки. Дати охолонути у формі.