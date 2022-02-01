Пирог с консервированным тунцом, сыром и ложкой муки – готовится за 20 минут

Тунец активно используется не только в салатах. В США есть один из самых известных горячих сэндвичей, которые готовятся с этой консервированной рыбой.
Этот пирог-омлет, назовем его так, скрепляется с помощью столовой ложки муки и тертого сыра.
Пирог с тунцом / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/
Обязательно слейте жидкость из консервов и уберите сок из помидоров.
Пирог с консервированным тунцом
Пирог с консервированным тунцом / Фото: Super Gustoso
Ингредиенты:
- банка тунца;
- 2 яйца;
- по 1 шт. лук, помидор;
- зелень;
- по 1 ст. л. тертого сыра, муки;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Здесь узнаете, как быстро и вкусно приготовить тунца.
Как приготовить:
- Тунец процедить через сито, чтобы убрать жидкость.
- Взбить яйца вилкой. Добавить нарезанные зелень, лук и помидор, тертый сыр, муку. Перемешать. По вкусу добавить соль и перец.
- Выложить на разогретую, смазанную маслом сковороду. Готовить под крышкой 10 минут. Перевернуть с помощью тарелки и жарить до готовности.
Весь процесс приготовления смотрите в видео.