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Пирог с консервированным тунцом, сыром и ложкой муки – готовится за 20 минут

Ирина Маслова
1 февраля, 18:50
Кроме тунца и муки, нужны свежий помидор, луковица, тертый сыр и зелень. Пирог готовится на сковороде и немного похож на омлет

Тунец активно используется не только в салатах. В США есть один из самых известных горячих сэндвичей, которые готовятся с этой консервированной рыбой.

Этот пирог-омлет, назовем его так, скрепляется с помощью столовой ложки муки и тертого сыра.

Пирог с тунцом / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

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Обязательно слейте жидкость из консервов и уберите сок из помидоров.

Пирог с консервированным тунцом

Пирог с консервированным тунцом / Фото: Super Gustoso

Ингредиенты:

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  • банка тунца;
  • 2 яйца;
  • по 1 шт. лук, помидор;
  • зелень;
  • по 1 ст. л. тертого сыра, муки;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Здесь узнаете, как быстро и вкусно приготовить тунца.

Как приготовить:

  1. Тунец процедить через сито, чтобы убрать жидкость.
  2. Взбить яйца вилкой. Добавить нарезанные зелень, лук и помидор, тертый сыр, муку. Перемешать. По вкусу добавить соль и перец.
  3. Выложить на разогретую, смазанную маслом сковороду. Готовить под крышкой 10 минут. Перевернуть с помощью тарелки и жарить до готовности.

Весь процесс приготовления смотрите в видео.

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