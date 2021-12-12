Пирог с начинкой из куриной печени – он обязательно понравится всем

Обычно куриную печень мы или готовим на сковороде, или делаем из нее блины, наполняя потом начинками. Но ее можно обжарить с луком и специями, измельчить и использовать в качестве начинки для пирога.

В процессе начинка заливается сметаной с яйцами, отчего пирог будет максимально сочным. Есть его можно как горячим, так и холодным.

Пирог с начинкой из куриной печени / Фото: instagram.com/svetlana_step.art

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Рецепт взят у svetlana_step.art.

Пирог с начинкой из куриной печени

Ингредиенты для теста:

50 г сливочного масла;

1 яйцо;

3 ст. л. холодной воды;

200 г муки;

0,5 ч. л. соли.

Для начинки:

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по 500 г печень куриная, лук;

3 шт. яйца;

200 г сметана;

укроп, соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить: