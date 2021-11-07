Пироги с айвой – рецепты с цитрусовым и ореховым привкусом

Уникальность айвы в том, что она объединяет в себе сразу несколько вкусовых оттенков. Для кого-то в ней преобладают цитрусовые нотки, кому-то айва больше напоминает грушу с яблоком.
Во всяком случае, айва появилась на рынках, и ее пора использовать.
Пироги с айвой / Фото: Коллаж: Сегодня
Для пирога с апельсиновой цедрой от chilichocola, в пироге по рецепту natkakrasilnik есть орехи, это могут быть грецкие или миндаль.
И чтобы все получилось, ознакомьтесь с 15 лайфхаками, как достичь совершенства в выпечке.
Пирог с айвой и яблоками
Пирог с айвой и апельсинами / Фото: instagram.com/chilichocola/
Ингредиенты:
- Айва – 3 шт.
- Сахар – 300 г
- Сливочное масло – 65 г и еще 85 г
- Коньяк – 20 г коньяка
- Мука – 175 г;
- Грецкие орехи – 50 г
- Апельсины, яйца – по 2 шт.
- Сливки или молоко – 30 мл
- Разрыхлитель – пакетик
- Корица – половина ч. л.
Как приготовить:
- Айву почистить, нарезать дольками.
- 65 г сливочного масла и 150 г сахара растопить на сковородке. Готовить до образования карамели. Добавить коньяк, сок и цедру апельсинов еще раз все проварить. Добавить айву и тушить в этой карамели до мягкости.
- В неразъемную форму для выпечки выложить айву.
- Для теста 85 г сливочного масла взбить с 150 г сахара и яйцами в пышную массу. Постепенно добавить сухие ингредиенты и перемешивать, пока не смочится вся мука. Выложить тесто на айву и распределить лопаткой.
- Выпекать 40 минут при 180 градусах.
Пирог с айвой и орехами
Пирог с айвой и орехами / Фото: instagram.com/natkakrasilnik/
Ингредиенты:
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сахар – 180 г .
- Мука – 130 г
- Миндаль или грецкие орехи – 0,5 ст.
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Корица – 1/4 ч. л.
- Молоко – 50 мл
- Масло сливочное – 25 г
- Сахар для карамели – 2 ст. л.
- Айва крупная – 1 шт.
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 180-200 градусов. Айву помыть, обсушить, очистить от сердцевины. Разрезать на четвертинки, а затем вдоль на пластинки толщиной 3 мм.
- Орехи обжарить и измельчить в мелкую крошку.
- Форму хорошо смазать сливочным маслом. На дно равномерно насыпать 2 столовых ложки сахара, выложить айву веером внахлест. Поставить на плиту и подержать форму на среднем огне 4-5 минут, пока не растает сахар.
- Для теста яйца вместе с сахаром взбить в белую густую пену.
- Муку просеять вместе с разрыхлителем и корицей. Добавить в яично-сахарную смесь муку и орехи. Аккуратно перемешать снизу вверх с помощью, лопатки, перемешивая в одном направлении.
- Тонкой струйкой влить молоко и снова перемешать, стараясь, чтобы не осела яичная пена.
- Тесто выложить на айву, заполняя все промежутки между кусочками фрукта, поставить в духовку.
- Выпекать 35-45 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки. Готовность проверить деревянной палочкой.
- Готовый пирог вынуть из духовки, перевернуть на тарелку, дном вверх. Немного остудить перед подачей.