Пироги с айвой – рецепты с цитрусовым и ореховым привкусом

Уникальность айвы в том, что она объединяет в себе сразу несколько вкусовых оттенков. Для кого-то в ней преобладают цитрусовые нотки, кому-то айва больше напоминает грушу с яблоком.

Во всяком случае, айва появилась на рынках, и ее пора использовать.

Пироги с айвой / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для пирога с апельсиновой цедрой от chilichocola, в пироге по рецепту natkakrasilnik есть орехи, это могут быть грецкие или миндаль.

И чтобы все получилось, ознакомьтесь с 15 лайфхаками, как достичь совершенства в выпечке.

Пирог с айвой и яблоками

Пирог с айвой и апельсинами / Фото: instagram.com/chilichocola/

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Ингредиенты:

Айва – 3 шт.

Сахар – 300 г

Сливочное масло – 65 г и еще 85 г

Коньяк – 20 г коньяка

Мука – 175 г;

Грецкие орехи – 50 г

Апельсины, яйца – по 2 шт.

Сливки или молоко – 30 мл

Разрыхлитель – пакетик

Корица – половина ч. л.

Как приготовить:

Айву почистить, нарезать дольками. 65 г сливочного масла и 150 г сахара растопить на сковородке. Готовить до образования карамели. Добавить коньяк, сок и цедру апельсинов еще раз все проварить. Добавить айву и тушить в этой карамели до мягкости. В неразъемную форму для выпечки выложить айву. Для теста 85 г сливочного масла взбить с 150 г сахара и яйцами в пышную массу. Постепенно добавить сухие ингредиенты и перемешивать, пока не смочится вся мука. Выложить тесто на айву и распределить лопаткой. Выпекать 40 минут при 180 градусах.

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Пирог с айвой и орехами

Пирог с айвой и орехами / Фото: instagram.com/natkakrasilnik/

Ингредиенты:

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар – 180 г .

Мука – 130 г

Миндаль или грецкие орехи – 0,5 ст.

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Корица – 1/4 ч. л.

Молоко – 50 мл

Масло сливочное – 25 г

Сахар для карамели – 2 ст. л.

Айва крупная – 1 шт.

Как приготовить: